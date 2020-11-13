Раскрыта реальная опасность еды на борту самолета

Американские ученые заявили, что употребление пищи на борту повышает шансы подхватить или распространить коронавирусную инфекцию.

Так, по словам специалистов, это связанно с тем, что при организованном питании вероятность заразиться инфекцией больше, поскольку все пассажиры одновременно снимают маски. Чтобы этого избежать, они советуют приносить еду с собой. Об этом сообщает The Washington Post.

Специалист по инфекционным заболеваниям из Университета Алабамы Дэвид Фридман подчеркнул, что в результате самостоятельного питания пассажиры сократят взаимодействие с бортпроводниками. Кроме того, они смогут принимать пищу, пока на соседях надеты маски.

"Лучший вариант для пассажиров – договариваться между собой, чтобы принимать пищу по очереди. Время снятия маски можно ограничить 10 минутами, не допуская того, чтобы сидящие по соседству одновременно оказались без защиты", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бортпроводник авиакомпании British Airways Саймон Мартон раскрыл правду о туалетах в самолете.