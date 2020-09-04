Раскрыта правда о риске заражения коронавирусом в самолете

Юля Ухина Журнал 13:30, 4.09.2020

Авиаперелеты во время пандемии коронавируса являются не настолько опасны для здоровья, как полагает большинство путешественников.

Правду об этом раскрыли эксперты, пишет издание Daily Express. По словам представителя Американского общества инфекционистов Амеша Адали, как правило, наибольшему риску заражения на борту самолета подвержены те пассажиры, которые находятся в непосредственной близости от носителей COVID-19.

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Также эксперт добавил, что в салонах всех современных лайнеров установлены высокоэффективные системы вентиляции, снижающие возможность инфицирования и распространения заболевания. Именно поэтому путешествия на самолете являются относительно безопасными.

Также, по словам специального посланника ВОЗ Дэвида Набарро, большинство авиакомпаний внедрили более строгие стандарты очистки и дезинфекции, а также контроль за соблюдением масочного режима и ограничительных мер среди пассажиров.

Globallookpress.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что будет с туризмом после пандемии коронавируса.

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