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25 мая • обновлено в 19:09
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Раскрыта опасность включенного на борту самолета телефона

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Сотрудник авиакомпании British Airways, работающий в команде разработчиков Flight Tech, раскрыл реальную опасность включенного во время полета телефона.

Информацию об этом публикует Daily Express. Специалист заявил, что сигналы мобильных телефонов могут создавать помехи для навигационной системы, а также системы посадки самолета, однако перевод устройства в авиарежим блокирует любую передачу радиочастотного сигнала.

Раскрыта опасность включенного на борту самолета телефона

Фото: zen.yandex.ru

Именно поэтому, по заверениям сотрудника British Airways, пассажирам не следует отправлять текстовые сообщения и совершать звонки во время полета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бортпроводник авиакомпании British Airways Саймон Мартон раскрыл правду о туалетах в самолете.

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Автор
Кристина Долматова
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