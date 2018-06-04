Рай для нудистов: представлен топ-7 курортов

Во многих странах мира есть отдельные пляжи для нудистов и целые курорты со всей инфраструктурой. В подборке собраны самые популярные среди туристов.

Валалта, Хорватия

Курорт был открыт в 60-х годах недалеко от города Ровинь, входит в различные рейтинги лучших нудистских пляжей мира. Большое преимущество натуристского комплекса — его длинная береговая линия (4,2 километра) с несколькими галечными бухтами, чистым песчаным пляжем и бассейном на 150 метров. Пляж также имеет голубой флаг.

Кап-д’Агд и Монталивье, Франция

Первый находится в городе Агд, на Лионском заливе Средиземного моря. Это один из самых известных курортов среди нудистов, крупнейший в Европе натуристский центр. В его "обнаженной" зоне нет необходимости одеваться при походах в ресторан, банк и даже полицейский участок, не говоря уже о пляжах. Фото и видеосъемка на территории запрещены.

Небольшой южный городок Монталивье находится недалеко от Бордо. Местный курорт называют мировым центром натуризма. Тут в сосновом бору располагаются многочисленные кемпинги, есть бунгало, магазины, спортивные и детские центры.

Плакиас и Red Beach, Крит (Греция)

Сторонники солнечных ванн и морских купаний в обнаженном виде облюбовали восточную часть большого песчаного пляжа Плакиас. Он считается одним из лучших в Европе благодаря мягкому песку и ярко-бирюзовому морю.

На Крите расположен также известный еще в 60-х годах нудистский пляж Red Beach. Тогда там отдыхали хиппи, которые и ввели моду на естественность. Теперь это место привлекает тех, кто ценит природу и уединенность. Добраться туда можно пешком по горной тропе, что не каждому под силу.

Vera Playa и Playa des Cavallet, Испания

Курорт Vera Playa находится в северной части самой южной провинции Испании — Андалусии. На побережье расположен отель для натуристов с одноименным названием. Одеваться здесь все же придется. В зоне бассейна можно находиться обнаженными в течение дня, а в отеле после 20:00 и ресторане всегда можно находиться только в одежде.

Одним из самых известных нудистских пляжей в Испании считается Playa des Cavallet на Ибице. Он находится в охранной зоне для перелетных птиц и природном заповеднике Ses Salines.

Его называют раем для гедонистов. Буйная тропическая растительность, молодежь со всего мира. Еще это популярное место встреч и отдыха европейских геев.

Haulover Beach и Caliente, США

Haulover входит в пятерку лучших пляжей в Майами (штат Флорида). Но для тех, кто предпочитает загорать абсолютно без одежды, предназначена не вся прибрежная зона, а лишь ее часть, о которой предупреждают специальные таблички.

Также в штате Флорида находится Caliente Club & Resorts — натуристский курорт только для взрослых. Красивейшая природа, бассейны, в том числе и в виде лагуны, ночной клуб, рестораны, кафе.

Wreck Beach, Канада

Огромный нудистский пляж, самый большой в мире, протяженность береговой линии 7,8 километра. Он находится всего в 15 минутах от центра Ванкувера, его посещают гости из более чем 150 стран. Ежедневно в сезон на Wreck Beach отдыхают 12-14 тысяч человек.

Он популярен у людей всех возрастов, в том числе и у семей с детьми, и считается одним из лучших пляжей Ванкувера. Кстати, продажа алкогольных напитков там запрещена.

Orient Bay, остров Сен-Мартен, Карибы

Сен-Мартен — самый маленький обитаемый остров, одновременно входящий в состав двух государств. Нудистский пляж и курорт Orient Bay расположен во французской части.

Белый, чистый песок, яркое голубое море, средняя температура воздуха 29 градусов — все это вместе с великолепной природой позволяет курорту регулярно занимать места в топ-10 пляжей для нудистов.

Здесь есть весь спектр услуг — рестораны с французской и местной кухней, водные виды спорта (от парусного до дайвинга), теннис.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы страны, чьи граждане тратят больше всего на путешествия.