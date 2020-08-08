Путешествия во время "коронавирусного кризиса": что произошло с ценами и как отдыхают украинцы

В разгар сезона отпусков, летом 2020 года украинцы столкнулись с серьезными ограничениями – свободно отдохнуть туристам из Украины можно лишь в небольшом перечне стран, среди которых Турция, Египет, Болгария, Албания, Хорватия и Черногория.

Несмотря на кризис в сфере туризма из-за коронавируса, многие туроператоры и авиакомпании снизили цены на путевки на популярные курорты. О том, во сколько сейчас может обойтись отпуск и как отдыхают в настоящее время украинцы за границей, а также об ограничениях в отелях – читайте в материале OBOZREVATEL.

Сколько стоит путевка на популярные курорты

Украинские туроператоры в разгар летнего сезона начали активно предлагать горящие путевки и акционные варианты, которые можно приобрести по довольно низким ценам. Так, к примеру, путевка в Турцию на неделю может стоить от 7 тысяч грн, в среднем отдых можно организовать 8-10 тысяч грн на одного человека.

Сколько стоит отдых в Турции 2020 coraltravel.ua

Путевки в Турцию 2020: цены poehalisnami.ua

В то же время на топовых курортах Египта можно провести отпуск в среднем от 8 тысяч грн за неделю (на одного человека). При условии горящих путевок цена может несколько снизиться.

Туры в Египет 2020: цены coraltravel.ua

В Албанию украинские туроператоры предлагают поездки еще дешевле: согласно расценкам на сайтах турагентств неделя летних каникул обойдется от 5 тысяч грн за человека (в отеле без питания, однако цены в местных заведениях – довольно низкие).

Туры в Албанию piligrim.ua

Хорватия и Черногория предлагают отдых от 9-10 тысяч грн за неделю на одного человека. Однако в этих странах большей популярностью пользуются не "пакетные" туры, а самостоятельно сформированные. Стоимость будет примерно одинаковой.

Помимо этого, многие агентства дают возможность бронирования отпуск на зимние праздники или на год вперед по скидкам до 50%. Если возможности отправиться на отдых этим летом возможности нет – следующим можно будет полететь на курорт практически за "копейки".

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С какими ограничениями могут столкнуться отдыхающие

Несмотря на то, что популярные туристическая направления, такие как Турция, Египет, Болгария и другие открыли границы для украинцев, отдыхающие все же могут столкнуться с определенными ограничениями.

Так, к примеру для поездки в Хорватию понадобится отрицательный ПЦР-тест, который сделан в течение последних 48 часов. В Чорногорию украинцы могут въезжать свободно, однако по прибытию в Украину понадобится 14-дневная самоизоляция.

Черногория 2020

Турция, Египет и Албания полностью открыты для украинских туристов. Въезд и возвращение в Украину осуществляются без ограничений.

Стоит отметить, что недавно гражданам Украины разрешили въезжать на территорию Болгарии без тестирования на коронавирус.

Как отдыхают украинцы на популярных курортах

Турция

Каждый день в Турцию отправляется около 20 самолетов из Украины – они забиты до отказа. Путешественница из Киева Леся рассказала изданию OBOZREVATEL, что в турецкой Анталии в основном отдыхают украинцы и беларусы, россиянам въезд будет разрешен с 10 августа – с того момента ожидается также и рост цен.

Отдых в Турции 2020

"Все в самолете должны быть в масках в течение всего полета. Правил придерживается только половина пассажиров, хотя стюардессы постоянно делают замечания. В самолете дают воду в бутылках. На входе в самолет меряют температуру, на входе в аэропорт Анталии стоят теплокамеры, которые всех проверяют. Также заполняется декларация в самолете – куда летишь, болел ли ранее, есть ли повышенная температура, был ли где-то еще и общался с больными", – поделилась девушка.

Также, по ее словам, в автобусе, который везет туристов в гостиницу, также все должны быть в масках. В самих гостиницах все активно дезинфицируют, рестораны работают в формате "А-ля карт" – замена привычному Аll inclusive.

"В отеле дезинфицируют чемоданы. Весь персонал в масках. В гостиницах которые поменьше, не работают рестораны "А-ля карт", в больших – работают. В местах скопления людей туристы должны быть в масках. В рестораны не пускают без маски, снимать можно только во время еды, на входе меряют температуру. Столы стоят далеко друг от друга, плюс мало столов для больших компаний. На пляжах лежаки стоят так, как и раньше, а вот бассейны закрывают в 19:00. Прям лентами отгораживают", – рассказала киевлянка.

Турция 2020: туры из Украины

Что касается развлечений на турецких курортах – также заметны изменения. Дискотеки есть не во всех отелях, а если и есть – то заканчиваются не позднее 23:00.

"Дискотек нет, анимации меньше – в основном дневные развлечения, такие как волейбол, водные игры", – уточнила Леся и добавила:

"Из-за пандемии персонала в отели набрали меньше, чтобы сэкономить, но так как заселенность небольшая, этого не ощущается. Дезинфекция – кругом антисептики. Маски дают бесплатно, на пляже постоянно моют места, где душ, публичные зоны. Воду дают в отдельных закрытых стаканах".

Что касается экскурсий – они есть, однако выбор заметно сузился, и на сами объекты пускают меньшее количество людей. Например, если крупный аквапарк в Антилии в прошлом году принимал около 15 тыс. человек, то в этом году – только 1000.

Египет

В египетских отелях, по словам украинских туристов, условия отдыха немного строже – туристы не могут покидать территорию отеля, выбор еды стал значительно меньше. Также уточняется, что в Египте в настоящее время – очень жаркая погода, что также усложняет процесс отдыха.

Египет 2020: туры из Украины

"В Хургаде большинство отелей загружено только на 10-15%. Еды в ресторанах мало, и сложно сказать, что все удовлетворяет. Пляжи, как правило, закрываются в 18:00, далее всех выгоняют. Поехать также никуда самостоятельно нельзя – за пределы отеля можно выйти только если едешь на групповую экскурсию, администрацию необходимо заранее предупреждать", – рассказала туристка из Чернигова Марта.

Албания

По словом нескольких туристов-украинцев, Албания является едва ли не самой открытой страной Европы с отсутствием жестких карантинных ограничений. Тестирование для въезда не требуется, единственное, о чем предупреждают – по прилету нужно заполнять в самолете множество анкет.

При этом в курортных городах – работают все развлекательные заведения, бары и рестораны. Люди отдыхают без масок, ими преимущественно пользуется персонал гостиниц.

Отдых в Албании 2020

"Албания – это не совсем привычный пляжный отдых, здесь практически нет типичных отелей с Аll inclusive, развлекательными парками, несколькими бассейнами и анимацией. Однако в этой стране удивительная природа, теплое и невероятно чистое море и прекрасный климат. Все отдыхают практически свободно – купаются, проводят время на пляже, в барах. К тому же, тут очень дешево", – поделилась впечатлениями путешественница со Львова Оля.

Также она добавила, что в некоторых отелях из-за пандемии запрещают держать в номерах открытую еду и напитки, однако это не является четко обозначенным правилом по всей стране.

Хорватия

Для поездки в Хорватию туристам из Украины потребуется ПЦР-тест на COVID-19 не позднее, чем за 48 часов до прибытия в страну. Также, помимо теста, потребуется страховка и регистрация на сайте МИД Хорватии. Большинство перелетов осуществляются чартерными рейсами, также можно добраться из Украины на автомобиле – проехав через границу Венгрии.

Отдых в Хорватии 2020

"Летели мы чартером, это порядка 200 евро с человека, но можно и дешевле, просто нам нужно было на конкретные даты. Доехать можно и на машине через Венгрию, но поскольку нужен тест на коронавирус не "старше" 48 часов с момента забора материала, этот вариант более сложный. Наши знакомые успешно проехали и на авто, сделав тест недалеко от границы. Помимо теста, в Хорватию еще требуются страховка, бронь жилья на весь период прибывания и регистрация на сайте хорватского МИД. На границе никаких проблем не возникло, если есть весь пакет документов – пропускают очень быстро", – поделилась киевлянка Алина.

Курорты Хорватии: туры изУкраины

Болгария

После того, как Болгария ослабила процедуру въезда для украинцев (не нужно предоставлять ПЦР-тест) – поток туристов из Украины в страну увеличился. Но несмотря на это, туристы сообщают о практически пустых трансферных автобусах к отелям. По крайней мере такая ситуация прослеживается на курортах Варны и Солнечного Берега.

Туры в Болгарию 2020

"Таких пустых автобусов я в Болгарии еще не видел, хотя ездил сюда каждый год. В целом здесь все, как и раньше, о пандемии напоминают только необходимость масок в местах скопления людей и ограничения в местах развлечения – в некоторых барах столы стоят далеко друг от друга, в парки пускают по очереди", – рассказал одессит Роман.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции резко начало увеличиваться количество больных коронавирусом. Рост фиксируется с августа – около 1200 случаев в день, до этого целый июль цифры колебались в районе 950 заболевших. А еще с 10 августа на турецкие курорты полетят граждане России, которая входит в число наиболее инфицированных в мире.