Путешественник Комаров назвал свое любимое место в Украине

Украинский путешественник, ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров назвал свое самое любимое место в Украине. Так, по его словам, это Черногорский хребет (Карпаты).

Об этом Комаров сообщил на личной странице в Instagram. Он отметил, что до начала путешествий в самые отдаленные уголки мира часто бывал на Черногорском хребте и до сих пор считает Карпаты местом силы.

"Черногорский хребет, Карпаты – одно из моих любимых мест в Украине. Именно тут расположились "двухтысячники" – горы высотой более 2000 метров: Говерла (2061), Петрос (2022), Бребенескуль (2035), Гутин Томнатик (2016), Ребра (2001). Это реально мои места силы, где заряжаешься энергией на годы вперед. Еще до появления "Мира наизнанку" я часто здесь бывал, мы занимались фрирайдом, катались на лыжах или просто ходили в походы. Сейчас выезжать сюда получается реже, но в прошедшие выходные появился шанс полететь с другом-пилотом и увидеть все вершины за один день. Фантастические ощущения. Воздух. Виды. Панорамы. Энергетика. Просто сказка... Друзья, лето закончилось, но впереди сентябрь – отличное время для восхождения на Говерлу и другие вершины Черногорского хребта. Не упустите эту возможность. Не пожалеете!", – написал Комаров.

Instagram Дмитрия Комарова

Напомним, ранее OBOZREVATEL пообщался с Дмитрием Комаровым о том, как пандемия повлияла на его работу, как путешествовать в условиях карантина и какие места знаменитость рекомендует посещать в родной стране.