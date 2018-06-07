Прозрачные стены и зрительный контакт: архитектор раскрыла секреты Копенгагена

Главный архитектор Копенгагена Тина Собю побывала в Киеве на Ukrainian Urban Awards и рассказала о плане развития своего города.

"Уровень комфорта города для жизни в плане мы определяем по трем составляющим: время, которое люди проводят на улице, сочетание города и природы, а также использование велосипедов", - отметила она, пишет "Хмарочос".

По ее убеждению, только города, где люди замечают друг друга, готовы общаться друг с другом, могут стать успешными.

"Если здания стоят друг на друге, между ними нет зеленых зон, люди обычно не общаются между собою. Поэтому мы стараемся создавать благоприятные условия для коммуникации. Самый простой пример: прозрачные стены на первых этажах общественных зданий, позволяющие устанавливать зрительный контакт между теми, кто снаружи и внутри. Также много внимания уделяется пешеходным зонам, где люди могут гулять", - добавила архитектор.

Собю подчеркнула, что у домов с социальным жилье обустраивают небольшие зеленые насаждения, которые зонируют пространство и стимулируют людей к общению.

Кроме того, проектировщики стараются максимально перенести спортивные занятия из помещений на улицу. Для этого между домами закладываются спортивные зоны. Детские площадки, которые ранее проектировались исключительно для детей определенного возраста, например, 3-6 лет, или 6-10, теперь становятся универсальными.

"Третья составляющая построения комфортного города - поощрение передвигаться на велосипедах… "Велосипедная змея" - известный копенгагенский мост для велосипедного движения. И хотя он имеет волнистую форму, - это самый быстрый путь из одной точки в другую. Мы стараемся не концентрироваться на том, чтобы сделать путь как можно короче, и можем позволить себе поиграть с архитектурой и сделать опыт передвижения по городу на велосипеде более интересным и комфортным", - резюмировала она.

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