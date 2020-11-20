Проекту "Мир наизнанку" – 10 лет: самые экзотичные места, где побывал Комаров

Популярное украинское тревел-шоу "Мир наизнанку" празднует 10-летие. В конце 2010 года в эфире канала "1+1" вышел первый выпуск не просто о путешествиях, а о жизни в самых экзотических и труднодоступных уголках планеты.

За 10 лет бессменный ведущий и автор программы Дмитрий Комаров вместе с оператором Александром Дмитриевым успел побывать в 15 странах и снять 11 сезонов тревел-проекта, показывая зрителям ту самую "изнанку" планеты. OBOZREVATEL публикует подборку самых экзотических локаций, которые показали в шоу "Мир наизнанку".

Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев. Пресс-служба "1+1"

Так, во время продолжительных экспедиций команда "Мира наизнанку" спускалась в кратеры действующих вулканов в Индонезии, преодолевала "дорогу смерти" в Боливии, покорила гималайскую вершину Айленд-Пик в Непале, Килиманджаро в Танзании и Уайна Потоси в Боливии, а также испытала на себе самые опасные профессии мира – от ловли крокодилов в непроходимых амазонских джунглях до сбора меда диких гималайских пчел на 100-метровой скале.

Камбоджа: ядовитые тарантулы

Первый сезон программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров снимал в экзотической стране Камбодже.

"﻿Камбоджа – одна из моих любимых стран. Когда друзья спрашивают: "Куда бы поехать, чтобы дешево, экзотика и "крышу сносило"? Плюс что-нибудь познавательное". В таких случаях я даю ответ – Камбоджа", – рассказывает Дмитрий.

Комаров в Камбодже. Пресс-служба "1+1"

Зрителям из этого сезона больше всего запомнилась шокирующая кулинария. Например, гигантские ядовитые тарантулы "опыни" с сантиметровыми зубами. Ловить их нужно руками, но брать за спинку, чтобы паук не вывернулся и не укусил. Этих гигантов жарят в масле и целиком едят.

Индия: "дом ожидания смерти" и крематорий на берегу Ганга

В одном из самых впечатляющих мест в Индии, городе Варанаси на берегу Ганга, Дмитрий Комаров был неоднократно. Там расположен самый большой в мире крематорий под открытым небом. Индуисты считают, что если ты умер в Варанаси – цикл рождений и смертей заканчивается, наступает мокша – что-то вроде нирваны у буддистов – высшее состояние, абсолют, то, к чему стремится индуист.

Дмитрий Комаров в Индии. Пресс-служба "1+1"

Также там есть еще одно мрачное место – "дом ожидания смерти". Те, кто болеют или чувствуют приближение смерти, специально приезжают в Варанаси, чтобы дождаться кончины именно там.

Остров Новая Гвинея: дом на дереве в племени караваев

Один из самых ярких репортажей, которые запомнились телезрителям, Дмитрий Комаров снял во время путешествия на остров Новая Гвинея, в индонезийской провинций Папуа. Именно там живет неконтактное племя бывших каннибалов – короваи. Комаров и Дмитриев прожили в диком племени почти месяц, чтобы построить вместе с ними дом на дереве.

Путешествие по Новой Гвинее. Пресс-служба "1+1"

Комаров в Индонезии. Пресс-служба "1+1"

"Мне пришлось взять колоссальный набор батареек, потому что заряжаться было просто негде. Я неделями не спал в кровати, не пользовался компьютером и не был в душе. Привык пить оранжевую воду из реки, предварительно прокипятив ее, и питаться вермишелью быстрого приготовления. После такого простые и банальные вещи, вроде чистой постели и теплой воды в душе, начинаешь ценить особенно", – делился впечатлениями Дмитрий Комаров.

Вьетнам: город на воде

Во Вьетнаме команда "Мира наизнанку" продолжила практику длительного проживания в поселениях этнических народностей. Там Комаров познакомился с традициями племени мнонгов, вместе с которыми отправился в большую экспедицию и попытался поймать в джунглях дикого слона.

Дмитрий Комаров. Пресс-служба "1+1"

Кроме впечатляющих традиций диких племен, во вьетнамском сезоне ведущий учился разводить лобстеров и устриц, устраивал гонки на велорикшах и заплывы на плетенных лодках-тазиках, а также показал поселение, которое расположилось прямо на реке. Дмитрий Комаров исследовал вьетнамскую жизнь на плаву, когда каждый день на работу, в школу или на рынок нужно не идти, а грести.

Африка: восхождение на Килиманджаро

В сезоне, посвященном Африке, ведущий "Мира наизнанку" совершил восхождение на Килиманджаро и встретил рассвет на вершине – по словам опытных путешественников, это одно из самых красивых зрелищ в мире.

Дмитрий Комаров во время похода на Килиманджаро. Пресс-служба "1+1"

Комаров признался, что это восхождение ломает все стереотипы об альпинизме: "Это можно назвать пятизвездочным альпинизмом. Меня и оператора сопровождали целых 13 человек персонала. Они несли с собой раскладные столы, кресла, стеклянную посуду, шампанское и деликатесы, а повар каждый день готовил для нас сюрприз".

Также в Африке "Мир наизнанку" побывал в гостях у народности мурси. Женщины этого племени носят тарелки в губах в качестве украшения, а мужчины часто вооружены "до зубов".

Дмиррий Комаров во время экспедиции по Африке. Пресс-служба "1+1"

Боливия: "дорога смерти" и великая Амазонка

В Боливии Комаров побывал на озере Титикака, увидел неземные пейзажи Лунной долины и провел несколько дней на удивительном солончаке Уюни. В боливийском сезоне команда украинских путешественников летала над Амазонкой, проехалась по "дороге смерти", охотилась на крокодилов и пираний, прошла по следам Че Гевары и установила украинский флаг на легендарной вершине Уайна-Потоси на высоте 6088 метров.

"Дорога смерти" в Боливии. Пресс-служба "1+1"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров назвал свое самое любимое место в Украине. По его словам, это – Черногорский хребет в Карпатах.