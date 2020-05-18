Привычки пассажиров, которые раздражают бортпроводников: стюардессы раскрыли правду

Стюардессы нескольких американских авиакомпаний признались, какие привычки пассажиров их раздражают во время полета.

Об этом пишет издание Daily Express.

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Так, стюардесса авиакомпании JetBlue рассказала о случае, когда пара заказала платные напитки, а затем заявила, что у них нет денег:

"Когда пришло время платить, они самодовольно засмеялись и сказали, что у них нет средств для оплаты. Они думали, что это сойдет им с рук, но они ошибались".

Стюардесса авиакомпании Delta признается, что ее раздражает, когда пассажиры сидят в наушниках во время того, как персонал разносит еду:

"Тогда вам приходится повторять одно и то же снова и снова".

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Другая бортпроводница заявила, что ей не нравится, когда туристы тыкают в нее пальцем вместо того, чтобы нажать на кнопку вызова сотрудницы над головой:

"Когда подобное случается, я забываю, зачем изначально шла".

Другая стюардесса добавляет:

"Постоянно нажимать на кнопку вызова стюардессы – эгоистично, ведь так персонал может пропустить действительно важный вызов, когда другому пассажиру, например, понадобится медицинская помощь".

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что стюардесса, поработавшая в пяти разных авиакомпаниях, раскрыла опасность подаваемого в самолетах питания.