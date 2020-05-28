Притула назвал любимые места в Киеве: 5 интересных локаций
Украинский телеведущий Сергей Притула назвал свои любимые места в Киеве, которые обязательно нужно посетить каждому туристу.
Об этом артист рассказал на личном Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца страницы).
Улица Иоанна Павла II
По словам Притулы, эта локация интересна своими красивыми пейзажами. Телеведущий отметил, что обожает прогуливаться по улице Иоанна Павла II весной.
"Я обожаю ее весной, особенно в период цветения. И если у вас нет аллергии, то нет ничего милее, чем прогуляться по этой улице сверху вниз в сторону Большой Васильковской. Ведь с обеих сторон тебя сопровождает вишневая аллея, а пешеходная зона по краю обрамлена традиционными киевскими каштанами", – рассказал артист.
Спасский бастион
Еще одной любимой локацией Притулы является Спасский бастион. Это одна из самых высоких точек Киева, с которой открывается фантастический вид.
"Если не доходить до Лавры, а сходить налево, то можно попасть в еще одну мою любимую локацию. Бастион этот непростой, ведь раньше он был одним из укреплений Киево-Печерской крепости, которую строили много лет. Сначала этим занимались казаки под руководством Самойловича, а затем подключился и гетман Мазепа. Это одна из самых высоких точек Киева, и с нее открывается фантастический вид – особенно вечером, особенно на Левый берег", – отметил ведущий.
Замок барона
"Когда вы будете возле Золотых ворот, обратите внимание на Замок барона. Он расположен по адресу Ярославов вал, 1. Он был построен в Киеве во время строительной лихорадки помещиком Михаилом Подгорским. Первые этажи господин Подгорский сдавал в аренду, а потом продал. Никто из следующих владельцев в этом доме не жил, но годами в помещении этого здания были кондитерская, пекарня, редакция газеты и даже театр немого кино. После революции этот дом разбили на коммунальные комнаты. Сейчас он пустует, там никто не живет и вообще замок готовится к реконструкции", – рассказал Притула.
Музей авиации
Также Притула посоветовал посетить туристам киевский Музей авиации. Ведь, по словам телеведущего, там можно не только полюбоваться самолетами снаружи, но и в некоторых побывать в салоне и даже посидеть за штурвалом.
Музей железнодорожного транспорта
"В музее железнодорожного транспорта можно увидеть огромное количество олдскульных локомотивов, дрезины, какие-то странные вундервафли на колесах... Но больше всего меня привлекают исторические вагоны-салоны. Здесь вам и роскошный салон для министра Столыпина, который приехал на нем в столицу, чтобы найти здесь свою смерть. Здесь и вагон-салон, в котором в декабре 1918 года на станции Фастов был подписан предварительный текст универсала об объединении УНР и ЗУНР. А еще люксовый вагон для представителей советской политэлиты, на котором любил кататься первый секретарь ЦК КПУ Щербицкий", – поделился Притула.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Притула назвал пять своих любимых украинских фильмов.