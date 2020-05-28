Притула назвал любимые места в Киеве: 5 интересных локаций

Украинский телеведущий Сергей Притула назвал свои любимые места в Киеве, которые обязательно нужно посетить каждому туристу.

Об этом артист рассказал на личном Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца страницы).

Улица Иоанна Павла II

Фото: rubryka.com

По словам Притулы, эта локация интересна своими красивыми пейзажами. Телеведущий отметил, что обожает прогуливаться по улице Иоанна Павла II весной.

"Я обожаю ее весной, особенно в период цветения. И если у вас нет аллергии, то нет ничего милее, чем прогуляться по этой улице сверху вниз в сторону Большой Васильковской. Ведь с обеих сторон тебя сопровождает вишневая аллея, а пешеходная зона по краю обрамлена традиционными киевскими каштанами", – рассказал артист.

Спасский бастион

Фото: Іван Авдеєнко, hmarochos.kiev.ua

Еще одной любимой локацией Притулы является Спасский бастион. Это одна из самых высоких точек Киева, с которой открывается фантастический вид.

"Если не доходить до Лавры, а сходить налево, то можно попасть в еще одну мою любимую локацию. Бастион этот непростой, ведь раньше он был одним из укреплений Киево-Печерской крепости, которую строили много лет. Сначала этим занимались казаки под руководством Самойловича, а затем подключился и гетман Мазепа. Это одна из самых высоких точек Киева, и с нее открывается фантастический вид – особенно вечером, особенно на Левый берег", – отметил ведущий.

Замок барона

Фото: rbc.ua

"Когда вы будете возле Золотых ворот, обратите внимание на Замок барона. Он расположен по адресу Ярославов вал, 1. Он был построен в Киеве во время строительной лихорадки помещиком Михаилом Подгорским. Первые этажи господин Подгорский сдавал в аренду, а потом продал. Никто из следующих владельцев в этом доме не жил, но годами в помещении этого здания были кондитерская, пекарня, редакция газеты и даже театр немого кино. После революции этот дом разбили на коммунальные комнаты. Сейчас он пустует, там никто не живет и вообще замок готовится к реконструкции", – рассказал Притула.

Музей авиации

Фото: igotoworld.com

Также Притула посоветовал посетить туристам киевский Музей авиации. Ведь, по словам телеведущего, там можно не только полюбоваться самолетами снаружи, но и в некоторых побывать в салоне и даже посидеть за штурвалом.

Музей железнодорожного транспорта

Фото: prostir.ua

"В музее железнодорожного транспорта можно увидеть огромное количество олдскульных локомотивов, дрезины, какие-то странные вундервафли на колесах... Но больше всего меня привлекают исторические вагоны-салоны. Здесь вам и роскошный салон для министра Столыпина, который приехал на нем в столицу, чтобы найти здесь свою смерть. Здесь и вагон-салон, в котором в декабре 1918 года на станции Фастов был подписан предварительный текст универсала об объединении УНР и ЗУНР. А еще люксовый вагон для представителей советской политэлиты, на котором любил кататься первый секретарь ЦК КПУ Щербицкий", – поделился Притула.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Притула назвал пять своих любимых украинских фильмов.

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