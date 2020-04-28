Появились фото новой формы бортпроводников на период коронавируса: как она выглядит

Кристина Долматова Журнал 19:17, 28.04.2020 Обновлено: 19:34, 28.04.2020

Малайзийская авиакомпания AirAsia представила новую форму для сотрудников, разработанную специально на время пандемии коронавируса.

Так, соответствующие фото были опубликованы изданием Fox News. На них члены экипажа позировали в комбинезонах красного цвета с длинными рукавами и логотипом перевозчика. На бортпроводниках также были надеты защитные маски, капюшоны и перчатки.

Фото: foxnews.com
Фото: foxnews.com

Дизайнером униформы выступил филиппинский дизайнер Пуэй Куинонес. Проект одобрило Министерство здравоохранения Филиппин. Отмечается, что "антикоронавирусная" форма уже была опробована на вывозном рейсе из Таиланда на Филиппины.

Фото: foxnews.com
Фото: foxnews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бортпроводники раскрыли правду об условиях работы в период пандемии коронавируса.

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Travel Журнал

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