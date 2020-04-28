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28 апреля • обновлено в 20:10
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Появились фото новой формы бортпроводников на период коронавируса: как она выглядит

1.5т
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Малайзийская авиакомпания AirAsia представила новую форму для сотрудников, разработанную специально на время пандемии коронавируса.

Так, соответствующие фото были опубликованы изданием Fox News. На них члены экипажа позировали в комбинезонах красного цвета с длинными рукавами и логотипом перевозчика. На бортпроводниках также были надеты защитные маски, капюшоны и перчатки.

Появились фото новой формы бортпроводников на период коронавируса

Фото: foxnews.com

Появились фото новой формы бортпроводников на период коронавируса

Фото: foxnews.com

Дизайнером униформы выступил филиппинский дизайнер Пуэй Куинонес. Проект одобрило Министерство здравоохранения Филиппин. Отмечается, что "антикоронавирусная" форма уже была опробована на вывозном рейсе из Таиланда на Филиппины.

Появились фото новой формы бортпроводников на период коронавируса

Фото: foxnews.com

Появились фото новой формы бортпроводников на период коронавируса

Фото: foxnews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бортпроводники раскрыли правду об условиях работы в период пандемии коронавируса.

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Автор
Кристина Долматова
Тема
Коронавирус
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