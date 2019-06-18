"Порвало щеку": известный блогер-АТОшник показал, как пострадал в путешествии

Известный блогер-десантник, ветеран АТО Валерий Великжанин, более известный как Валерий Ананьев, отправился в тяжелое путешествие через всю Норвегию и ранил щеку.

Об этом он написал на своей странице в Facebook и поделился соответствующей фотографией, на которой видно, как он зашивает кожу (чтобы посмотреть видео о его успехах, проскролльте до конца страницы).

"23 день моей паломничества. Пройдено 610 км. Один отдал за знание глаз, мне же повезло, до глаза не достало. Немного порвало щечку, задело мой волшебный носик и царапнуло лобик. Но в целом, все хорошо. Я себя заштопал, и стало лучше, чем было. Теперь буду иметь два сексуальных шрама, и когда вернусь, все девки с района мои. Наложил три шва. Надо было еще два, но на них моей нервной системы уже не хватило", – рассказал он.

Facebook

По словам Ананьева, последние четыре дня он переходил горы. В следующий раз на такую высоту он планирует забраться на скоро.

"Кроме двух ферм, где я ночевал, мне не встречалось ни одного человека. Только бесконечная тундра, камень и снег. Выглядит сказочно. Действительно. Одиночеству нужен простор", – резюмировал он.

Блогер после возвращения домой хочет выпустить фильм на несколько серий о своем путешествии. Он пообещал, что выйдет очень интересно.

Валерий Ананьев отправился в путешествие Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году известный украинский десантник-блогер Валерий Ананьев встретил в Вероне Шейнина и плюнул ему в лицо. После инцидента он записал видео для своих подписчиков и рассказал, как это произошло.

Сам же кремлевский пропагандист сообщил свою версию. Он назвал встречу с Ананьевым "хорошо спланированной провокацией".

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