Популярный ведущий рассказал, как провез коку в Украину

Ведущий реалити "У кого більше?" та тревел-блогер Максим Узол рассказал, как провез несколько листков коки (используется для изготовления кокаина.– Ред.), в Украину. Так, по словам мужчины, произошло это случайно.

Подробностями с OBOZREVATEL поделилась пресс-служба "Нового канала". По словам Узола, он как-то был в длительной командировке в Эквадоре, где и узнал об этом растении. Ведущий отметил, что местные жители используют коку как энергетик и там она абсолютно легальна. Возвращаясь в Украину, Максим захотел привезти несколько листков для своих друзей в качестве сувенира, однако перед самым вылетом вытащил их из рюкзака и выбросил.

"Купил на базаре пакетик для друзей. Она, кстати, очень похожа на чай. Положил все в рюкзак, а затем, уже перед самым вылетом, решил почитать, какие же правила ввоза ее в Украину. Нашел информацию, что у нас могут посадить за это – от шести до восьми лет с конфискацией. Поэтому я сразу решил так не рисковать. Бегом вынул из рюкзака те несчастные пару листочков коки и выбросил. Выдохнул и полетел домой", – рассказал Узол.

Он также добавил, что после возвращения в Украину еще несколько дней не разбирал вещи. Но когда пришло время рюкзака, он был шокирован, ведь в маленьком кармане нашел три листочка коки.

"До сих пор не понимаю, как она там оказалась и как я ее привез в Украину. Повезло, что на таможне меня подробно не проверяли. Кстати, привез это друзьям в качестве сувенира. Они попробовали ее и признались, что вообще никак не подействовало. Энергию, которую обещают в Эквадоре, не почувствовали", – подытожил Узол.

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