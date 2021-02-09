Популярный среди украинцев курорт в Египте оградили бетонной стеной

Вокруг популярного туристического курорта Шарм-эль-Шейх в Египте закончили строительство бетонной стены, которая должна защитить туристов от внешних угроз.

Об этом заявили местные власти, сообщает CNN. По словам инсайдеров, курорт Красного моря теперь надежно защищен 36-километровым бетонным и проволочным заграждением, которое отделяет его от территории пустыни. На отдельных плитах можно увидеть черные знаки мира.

Предполагается, что "стена" с пропускными воротами оградит город от проникновения исламских боевиков. К слову, все, кто въезжает в город наземным транспортом, должны проехать через ворота, оборудованные фотоаппаратами и сканерами. Это сделано для того, чтобы оградить туристов от бедуинов и террористов.

Шарм-эль-Шейх, Египет marakuya.kiev.ua

"Их будут обыскивать, камеры видеонаблюдения опознают их, автомобили будут сканировать, так что, когда они прибудут в город, это будет после полной поисковой операции", – рассказал губернатор Южного Синая Халед Фуда.

Ограждение вокруг курорта english.alaraby.co.uk

Напомним, что туристический поток в Египет значительно сократился после взрывов бомб в Шарм-эль-Шейхе в 2005 году, когда погибли десятки человек, революции 2011 года, а также взрыва террористами самолета А321 российской авиакомпании "Когалымавиа" над Синаем.

Нуждаясь в деньгах, в Египте придумали план по возрождению этой туристической Мекки. Строительство защитной стены, начатое в 2018 году, оказалось частью этого плана. Кроме защиты города от возможных террористов и отделения деревни бедуинов, была озвучена версия, что ограждение 6 метров высотой защитит море от попадания мусора.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Египте запускают программу скидок на авиабилеты и отели для местных и иностранных путешественников. Так, она будет действовать с 15 января до конца февраля 2021-го.