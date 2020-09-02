Почему женщины из Танзании – лысые: украинский путешественник рассказал правду

Ведущий реалити "У кого більше?" на Новом канале Максим Узол рассказал, почему волосы для африканок – дорогое удовольствие.

Во время последней своей командировки путешественник добрался до экзотических стран Африки, где заметил, что большинство танзанийских женщин – лысые, пишет пресс-служба Нового канала.

"Я не мог понять, связано ли это с какой-то традицией, ритуалом или религией. Пока однажды не пообщался с местным водителем, который рассказал историю своей жены. Мой новый знакомый объяснил, что услуги парикмахера в Танзании могут себе позволить только богачи", – рассказал ведущий.

Узол с танзанийскими женщинами Пресс-служба Нового канала

По его словам, на уход за волосы женщинам нужно потратить почти треть всего дохода, а большинство людей зарабатывают в стране очень мало. Также водитель рассказал Узолу, что в Танзании выгоднее носить парики, чем ухаживать за собственными волосами.

"То есть, те пышные кудрявые причуханы – часто фейк. У меня глаза были по пять копеек, когда я нашел горы африканских париков на помойке в Аруше (город в Танзании. – Ред.)", – добавил ведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский путешественник, ведущий программы "Світ навиворіт" Дмитрий Комаров назвал свое любимое место в Украине. По его словам, это Черногорский хребет (Карпаты).

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