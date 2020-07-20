Почему так трудно распаковывать чемодан сразу после путешествия: психологи дали ответ

Психологи заявили, что одна из причин нежелания раскладывать вещи сразу после поездки – прокрастинация.

После путешествия часто трудно возвращаться к привычной жизни, своим домашним и рабочим обязанностям. Поэтому люди откладывают разбор вещей на потом, чтобы продлить ощущение отдыха, пишет Рамблер.

Еще одна причина – отсутствие интереса и установленных сроков. Чемоданы собираются с особым энтузиазмом, ведь будущий отпуск ждать долго не будет. После возвращения из отдыха у людей нет никаких дедлайнов и энтузиазма.

После возвращения из отдыха у людей нет энтузиазма разбирать чемодан letsgotour.ru

Кроме того, проблемой может стать чрезмерное количество вещей. Вспомнив, сколько всего нужно будет перестирать после отпуска, начинает появляться стресс, а желание распаковывать чемодан совсем отпадает.

Самый простой способ с этим справиться – брать с собой меньше вещей. Их не придется долго собирать и, соответственно, разбирать. Некоторые путешественники советуют каждый раз, когда вы проходите мимо чемодана, доставать оттуда по одной вещи. Так вы даже не заметите, как через несколько дней он станет пустым. Еще один эффективный метод – класть на дно чемодана нужные вам в повседневности вещи или купленные на отдыхе сувениры.

Как сообщал OBOZREVATEL, тревел-блогер Карен Эдвардс придумала, как упаковать вещи для путешествия семьи из четырех человек на неделю в компактный чемодан весом менее 20 килограмм.