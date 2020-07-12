Откидывание спинки кресла в самолете считается опасным дя здоровья пассажира из-за того, что в случае аварийной ситуации это может привести к травмам.

Как сообщает издание Daily Express, последнее исследование, проведенное компанией Boeing показало, что 58 процентов инцидентов с лайнерами происходит во время самых опасных стадий полета – приземления или взлета.

В связи с этим стюардессы и бортпроводники просят не откидывать спинки кресла, когда самолет набирает высоту или садится в аэропорту.

Почему опасно откидывать спинки кресел в самолете: назавна причина Lifter

"Если ваше кресло было откинуто во время чрезвычайной ситуации, у человека, сидящего за вами, может не хватить времени, чтобы безопасно выйти из своего ряда", – говорится в публикации.

Кроме того, поднятая спинка впереди сидящего пассажира снижает риск получения травм для путешественника сзади при жесткой аварийной посадке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стюардесса с ником Shrey Para рассказала о поступках авиапассажиров, которые возмущают ее больше всего.