Почему нельзя откидывать спинки кресел в самолете: эксперты назвали причину

Британские эксперты раскрыли правду о запрете откидывать спинки кресел во время полета.

Об этом сообщает Daily Express. По словам инсайдеров, правило вертикального сиденья было введено по двум причинам и обе кроются в безопасности. Во-первых, это облегчает эвакуацию самолета в случае чрезвычайной ситуации, а во-вторых, сокращает риск получения повреждений пассажирами.

Если сидение откинуто назад, человек может сильно удариться головой при резком столкновении или навредить человеку, который сидит позади него.

"По этим причинам пассажирам запрещается откидывать спинки кресел во время взлета, посадки и в зоне турбулентности. И когда стюардессы просят вас соблюдать правила, они не стремятся испортить ваш сон, а заботятся о безопасности", – подытожили эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стюардесса одной из популярных в мире авиакомпаний рассказала, почему пассажирам нельзя меняться местами на борту самолета во время рейса.