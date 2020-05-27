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27 мая • обновлено в 20:46
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Почему не стоит пить кофе в самолете: стюардесса раскрыла секрет

1.1т
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Неизвестная стюардесса раскрыла опасность употребления кофе и других напитков на борту самолета.

Так, по словам бортпроводницы, члены экипажа используют для приготовления большинства из них водопроводную воду. При этом недавние исследования показали, что в большинстве случаев в такой воде содержится, к примеру, кишечная палочка или другие бактерии. Об этом сообщает издание Express.

Почему не стоит пить кофе в самолете: стюардесса раскрыла секрет

Фото: pinterest.com

Также неизвестно, насколько часто подвергаются очистке резервуары для транспортировки и кипячения воды в лайнере. В связи с этим стюардесса советует туристам заранее запасаться напитками на время перелета или заказывать на борту исключительно бутилированную воду.

Почему не стоит пить кофе в самолете: стюардесса раскрыла секрет

Фото: kh.vgorode.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стюардесса Шани Перальта назвала еду, которую не стоит употреблять на борту самолета.

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Автор
Кристина Долматова
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