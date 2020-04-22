Почему кресла в самолетах синие: неожиданное объяснение

Практически все авиакомпании отдают предпочтение креслам синего цвета на борту самолетов.
Объяснение этому факту нашел Telegram-канал Happy Rest.
travel-dom.ru
Сообщается, что выбор кресел именно синего цвета обусловлен несколькими причинами. Так, на синем не так видна грязь, потертости и пятна.
Кроме того, синий цвет у многих людей ассоциируется с безопасностью. Он успокаивает и вызывает доверие. Также синий цвет освежает и создает ощущение чистоты и прохлады. А это важно во время перелетов, особенно длительных.
newsbuzz.ru
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бортпроводники нескольких американских авиакомпаний, у которых обнаружили коронавирус, поделились подробностями своего заражения во время работы.
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