Почему кресла в самолетах синие: неожиданное объяснение

Практически все авиакомпании отдают предпочтение креслам синего цвета на борту самолетов.

Объяснение этому факту нашел Telegram-канал Happy Rest.

travel-dom.ru

Сообщается, что выбор кресел именно синего цвета обусловлен несколькими причинами. Так, на синем не так видна грязь, потертости и пятна.

Кроме того, синий цвет у многих людей ассоциируется с безопасностью. Он успокаивает и вызывает доверие. Также синий цвет освежает и создает ощущение чистоты и прохлады. А это важно во время перелетов, особенно длительных.

newsbuzz.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бортпроводники нескольких американских авиакомпаний, у которых обнаружили коронавирус, поделились подробностями своего заражения во время работы.

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