Пляж украинского курорта "застелило" сотнями мертвых медуз. Фото
На один из пляжей города Мариуполь Донецкой области выбросило огромное количество мертвых медуз.
Об этом 7 сентября сообщил местный портал 0629.com.ua. Уточняется, что речь идет о Левобережном пляже близ улицы Виноградной.
Как рассказал журналистам местный житель, вероятно, случившееся является результатом шторма, который разыгрался на Азовском море на выходных 5 и 6 сентября.
Кроме того, из-за огромного количества мертвых медуз на пляже появился плохой запах.
Отмечается, что нашествие медуз-корнеротов началось на побережье пригородных поселков с конца июня. Этот вид медуз несвойственен для Азовского моря, но мариупольцы видят его все чаще.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скопление из сотен медуз, заполонивших море, засняли в Приморске Запорожской области.
Нашествие медуз также заметили в Азовском море у Бердянска. Кроме того, в городе выловили гигантскую медузу.