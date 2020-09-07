Пляж украинского курорта "застелило" сотнями мертвых медуз. Фото

Дарья Дурова Журнал 22:50, 7.09.2020 Обновлено: 23:12, 7.09.2020

На один из пляжей города Мариуполь Донецкой области выбросило огромное количество мертвых медуз.

Об этом 7 сентября сообщил местный портал 0629.com.ua. Уточняется, что речь идет о Левобережном пляже близ улицы Виноградной.

Пляж в Мариуполе.
Артем Климченков; 0629.com.ua

Как рассказал журналистам местный житель, вероятно, случившееся является результатом шторма, который разыгрался на Азовском море на выходных 5 и 6 сентября.

Кроме того, из-за огромного количества мертвых медуз на пляже появился плохой запах.

Отмечается, что нашествие медуз-корнеротов началось на побережье пригородных поселков с конца июня. Этот вид медуз несвойственен для Азовского моря, но мариупольцы видят его все чаще.

Мертвые медузы.
Артем Климченков; 0629.com.ua
Песка между медузами практически не видно.
Артем Климченков; 0629.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скопление из сотен медуз, заполонивших море, засняли в Приморске Запорожской области.

Нашествие медуз также заметили в Азовском море у Бердянска. Кроме того, в городе выловили гигантскую медузу.

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