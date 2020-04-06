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6 апреля • обновлено в 15:07
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Пилот раскрыл главную опасность самолетов

2.1т
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Американский пилот Патрик Смит рассказал о главной опасности самолетов, а также назвал их "инкубаторами болезней".

Об этом пишет издание Daily Express.

"Инкубаторы болезней": пилот раскрыл главную опасность самолетов

akcenty.com.ua

Так, по словам пилота, самолеты развозили различные вирусы по миру еще до появления коронавируса. К тому же делают это очень быстро.

"Однажды после прибытия в Соединенные Штаты рейсом из Африки я заметил небольшого комара в кабине. Я подумал, насколько просто насекомому пробраться в терминал и укусить кого-нибудь. Представьте сотрудника аэропорта, который никогда не выезжал из страны, а тут внезапно его настигла неизвестная тропическая болезнь", – говорит Смит.

"Инкубаторы болезней": пилот раскрыл главную опасность самолетов

biletik.aero

Пилот отметил, что пассажирам, которые хотят защитить себя от заражения инфекцией во время перелета, нужно очищать кресло и все прилегающее к нему с помощью дезинфицирующих салфеток.

"Инкубаторы болезней": пилот раскрыл главную опасность самолетов

airlife.ua

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Автор
Анна Михно
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