"Инкубаторы болезней": пилот раскрыл главную опасность самолетов

Американский пилот Патрик Смит рассказал о главной опасности самолетов, а также назвал их "инкубаторами болезней".

Об этом пишет издание Daily Express.

akcenty.com.ua

Так, по словам пилота, самолеты развозили различные вирусы по миру еще до появления коронавируса. К тому же делают это очень быстро.

"Однажды после прибытия в Соединенные Штаты рейсом из Африки я заметил небольшого комара в кабине. Я подумал, насколько просто насекомому пробраться в терминал и укусить кого-нибудь. Представьте сотрудника аэропорта, который никогда не выезжал из страны, а тут внезапно его настигла неизвестная тропическая болезнь", – говорит Смит.

biletik.aero

Пилот отметил, что пассажирам, которые хотят защитить себя от заражения инфекцией во время перелета, нужно очищать кресло и все прилегающее к нему с помощью дезинфицирующих салфеток.

airlife.ua

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