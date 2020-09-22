Первая в мире стюардесса родилась 116 лет назад: как выглядела Эллен Черч

116 лет назад, 22 сентября 1904 года родилась Эллен Черч – девушка, которая считается первой в мире стюардессой.

Черч появилась на свет в США, штат Айова. До того, как она попала в компанию Boeing Air Transit (ныне United Airlines), Эллен окончила медицинские курсы и работала медсестрой. Параллельно она посещала частные уроки управления самолетом. Девушка сама обратилась в авиакомпанию с предложением своих услуг, и, по сути, прототип должности стюардессы был создан для нее. OBOZREVATEL предлагает узнать, как выглядела первая в мире бортпроводница.

Заинтересовавшись авиацией, Эллен Черч в 1929 году обратилась к одному из менеджеров авиакомпании Boeing Air Transport с вопросом: будет ли у нее возможность стать пилотом, тот ответил, что считает гораздо более перспективной другую ее идею – ввести на воздушных кораблях новую должность, аналогичную должности проводника на железной дороге.

Эллен Черч на борту самолета. Тime.com

Руководство компании одобрило это предложение, поскольку оно имело и хорошую коммерческую составляющую – ведь стюарды-женщины были бы удачным ходом: присутствие в самолете молодых девушек, не боящихся все время летать, успокаивало бы и пассажиров. К тому же навыки медсестры могли пригодиться в полете, особенно если учесть, что на тогдашних низко летящих самолетах сильно трясло и качало, и многие пассажиры чувствовали себя в опасности.

Эллен Черч перед полетом. Аfacwa.org

Эллен Черч было предложено набрать группу из семи медсестер не старше 25 лет и не тяжелее 115 фунтов (около 52 кг), готовых стать стюардессами за приличную на то время зарплату 125 долларов в месяц.

Как выглядела Эллен Черч. Public domain

После нескольких месяцев подготовки стюардессы приступили к полетам – и первый рейс эта группа, во главе с Черч, совершила 15 мая 1930 года по маршруту Сан-Франциско – Шайенн. В последующие три года почти все американские авиакомпании обзавелись отрядами стюардесс, и их появление действительно поспособствовало популяризации пассажирской авиации.

Первая группа стюардесс под руководством Черч (Эллен – верхний ряд, слева). SFO Aviation Museum

Во время Второй мировой войны Эллен Черч служила медсестрой на медицинском самолете, вывозившем раненых солдат из Северной Африки и Италии, а затем в санитарном поезде во Франции. Она была награждена рядом медалей. Аэродром Черч Креско в ее родном городе Креско был назван в честь Эллен Черч.

Эллен Черч (справа) и стюардесса Вирджиния Щредер (1940 год) . AP Photo

Как выглядела Эллен Черч – первая стюардесса в мире. LifeGid

Эллен Черч умерла в возрасте 60 лет в городе Терре-Хот, штат Индиана, США.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянская стюардесса сфотографировалась в необычной позе на борту самолета и восхитила подписчиков в сети.