Пережившая извержение вулкана туристка рассказала, как ее руки "плавились" на глазах

Австралийка Стефани Брауитт, пережившая извержение вулкана на острове Уайт в Новой Зеландии 9 декабря 2019 года, рассказала, как ее руки "плавились" на глазах из-за ожогов.

Ее историю опубликовало издание Daily Mail. По словам 23-летней девушки, она отправилась на экскурсию к вулканам вместе с сестрой и отцом, которые погибли в результате извержения. После несчастного случая Стефани пришлось восстанавливаться полгода, поскольку она получила сильные ожоги на 70 процентах кожи, а 29 июня девушке сообщили, что ей придется ампутировать пальцы.

Стефани Брауитт (Instagram-аккаунт Стефани Брауитт)

"Я не была сильно расстроена. Я просто благодарна, что у меня вообще остались руки, ведь я сама видела, что с ними происходило. Мои ногти буквально отрывались от пальцев, кожа слезала клочьями, а пепел смешался с кровью, и все тело превратилось в красно-черное месиво", – вспомнила Брауитт.

Стефани Брауитт (Instagram-аккаунт Стефани Брауитт)

Стефани Брауитт (справа) (Instagram-аккаунт Стефани Брауитт)

Австралийка также рассказала, что каждый месяц 9-го числа она по-прежнему испытывает сильную панику из-за воспоминаний о произошедшем. Несмотря на то, что извержение случилось больше шести месяцев назад, туристка чувствует, как будто "это было только вчера".

"Честно говоря, каждый месяц 9-го числа я по-прежнему испытываю сильную панику из-за воспоминаний о произошедшем. Каждый раз мне становится все больнее и больнее... Кажется, как будто это было только вчера... Но я надеюсь, что справлюсь с этим. Ведь все, что мне осталось: собрать по кусочкам свою жизнь и начать двигаться дальше", – отметила Стефани.

Стефани Брауитт (Instagram-аккаунт Стефани Брауитт)

Стефани Брауитт (Instagram-аккаунт Стефани Брауитт)

Напомним: извержение вулкана на острове Уайт, в результате которого скончались 19 человек, произошло 9 декабря 2019 года. Семьи погибших подали в суд на туристические компании, которые проводили экскурсии для путешественников в этот день, и обвинили их в халатности. Как стало известно позже, за шесть дней до происшествия вулканологи предупреждали население об опасности посещения острова.

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