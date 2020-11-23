Пассажирский самолет загорелся прямо в аэропорту и попал на видео

В сети появилось видео возгорания пассажирского Boeing 747 в аэропорту города Кастельон-де-ла-Плана.

В результате никто не пострадал, но самому лайнеру причинен большой ущерб. Соответствующий ролик опубликовали в Twitter "Fly News" (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Так, на видео видно, как в кабине пилота произошло возгорание и в воздухе образовался столб черного дыма.

На место сразу прибыли пожарные и ликвидировали огонь. Теперь авиационные специалисты будут выяснять все обстоятельства пожара.

Отметим, что Вoeing 747 был направлен в августе в аэропорт Кастельон-де-ла-Плана для утилизации и на стоянке ожидал разборки.

Как сообщал OBOZREVATEL, стюардесса по имени Карина рассказала, что нужно делать, чтобы выжить при пожаре в самолете.