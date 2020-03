Пассажирский самолет врезался в бизнес-джет и сломал ему хвост: фото с места ЧП

В Лаосе пассажирский самолет авиакомпании Thai Airways случайно столкнулся с бизнес-джетом и снес ему хвост.

Инцидент произошел в аэропорту города Вьентьян, Лаос. Об этом сообщается на Twitter-аккаунте портала Jacdec News.

Airbus A330 прилетел из Бангкока и совершил наезд на припаркованный Gulfstream IV во время движения по взлетно-посадочной полосе после приземления.

Thai Airways Intl Airbus A330-300 (HS-TEU on flt #TG574 from Bangkok) apparently rammed a parked Gulfstream IV business jet (M-YWAY) during taxi at Vientiane (VLVT), Laos. No reports about any injured persons. pic.twitter.com/bNZ0S5e24G