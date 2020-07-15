Пассажир самолета угрожал убить людей, которые не признавали Иисуса "черным"

В США пассажир самолета Alaska Airlines пообещал убить попутчиков, если они не признают Иисуса чернокожим. Пилот был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за хулигана.

Инцидент произошел на рейсе 422 из Сиэтла в Чикаго, сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пассажир самолета хотел убить попутчиков Daily Mail

Через 20 минут после вылета один из пассажиров в респираторной маске вскочил со своего места и начал разгуливать по салону, угрожая другим попутчикам. Один из очевидцев снял на видео, как озорник кричит, что убьет всех. Члены экипажа пытались его успокоить.

Нарушителя смогли связать, а пилотам пришлось совершить посадку в Сиэтле, чтобы передать его представителям власти. Пассажиры пересели в другой лайнер, чтобы добраться до Чикаго. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, пассажирка самолета использовала трусы в качестве защитной маски и возмутила попутчиков и пользователей сети.