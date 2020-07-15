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Пассажир самолета угрожал убить людей, которые не признавали Иисуса "черным"

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Журнал
1,1 т.
Пассажир самолета угрожал убить людей, которые не признавали Иисуса чернокожим

Пассажир самолета угрожал убить людей, которые не признавали Иисуса чернокожим. Senfil.net

В США пассажир самолета Alaska Airlines пообещал убить попутчиков, если они не признают Иисуса чернокожим. Пилот был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за хулигана.

Инцидент произошел на рейсе 422 из Сиэтла в Чикаго, сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пассажир самолета хотел убить попутчиков

Пассажир самолета хотел убить попутчиков Daily Mail

Через 20 минут после вылета один из пассажиров в респираторной маске вскочил со своего места и начал разгуливать по салону, угрожая другим попутчикам. Один из очевидцев снял на видео, как озорник кричит, что убьет всех. Члены экипажа пытались его успокоить.

Нарушителя смогли связать, а пилотам пришлось совершить посадку в Сиэтле, чтобы передать его представителям власти. Пассажиры пересели в другой лайнер, чтобы добраться до Чикаго. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, пассажирка самолета использовала трусы в качестве защитной маски и возмутила попутчиков и пользователей сети.

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