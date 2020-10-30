Пассажир попытался выйти из самолета во время полета над океаном

В самолете авиакомпании Hawaiian Airlines произошел резонансный случай. Один из пассажиров хотел выйти из лайнера прямо во время полета над Тихим океаном.

Происшествие случилось на борту, летевшем из Лос-Анджелеса в Гонолулу, пишет Fox News.

Так, во время рейса один из туристов пытался открыть аварийную дверь и покинуть лайнер. К счастью, попутчикам и персоналу удалось его остановить.

По словам стюардессы, она все-таки смогла оттащить агрессивного пассажира от дверной ручки. Но свидетели утверждают, что мужчине не мешала сотрудница компании, и поэтому он был полон решимости выйти из самолета над океаном.

После посадки нарушителя задержали. Представитель авиакомпании отметил, что другие пассажиры были в полной безопасности, так как открыть дверь салона во время перелета невозможно.

Как сообщал OBOZREVATEL, стюардесса показала, что происходит на борту самолета во время падения.