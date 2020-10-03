Пандемия изменила правила путешествий и цены, а безопасность зависит от туриста, – туроператор

В период обострения пандемии коронавируса и роста заболеваемости почти по всему миру, путешествия стали не только небезопасными, но и более затратными. Учитывая различные ограничения, новые правила и требования, спланировать отдых за границей становится не таким уж легким делом.

Вопрос о том, безопасно ли сейчас отдыхать за границей, и как минимизировать заражение коронавирусом, беспокоят многих украинцев. Прежде чем планировать свой отпуск, нужно обратить внимание на несколько моментов. Подробнее эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказали представители популярного в Украине туроператора TUI Ukraine .

– Расскажите, как сейчас обстоят дела с путевками во время пандемии? Много ли желающих отправиться в путешествие? И какие страны сейчас в приоритете?

– Люди соскучились за путешествиями за период жесткого карантина. Желающих много, но однозначно меньше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Пандемия внесла много коррективов в правила и планирование путешествий. Со стороны туристов тут можно назвать два основных фактора: опасения заразиться COVID-19 и новое закрытие границ.

Путешествия в октябре 2020: что изменилось. Shutterstock

И тут люди разделились. Есть те, кто считает (и, кстати говоря, вполне обоснованно), что на зарубежных курортах обеспечение безопасности находится на более высоком уровне, и вероятность "подхватить" вирус намного ниже, чем при неконтролируемом отдыхе у водоемов родной страны. Но есть и те, кто предпочитает придерживаться более строгих ограничений по контактам с людьми и воздержаться от поездок.

Страны для поездок осенью 2020 традиционны – это Турция, в которую планируется отправлять туристов чартерами еще до конца ноября, и Египет, сезон которого только набирает обороты. Возобновляется полетная программа в ОАЭ. Открывали свои границы Черногория и Хорватия, но бархатный сезон подходит к концу.

К сожалению, не порадовали своим гостеприимством остальные европейские страны, так любимые украинскими туристами – Греция, Италия, Кипр… Но мы верим, что ситуация изменится в следующем году.

– Как сейчас происходят перелеты в другие страны? Есть ли какие-то ограничения во время пандемии? Как защищают здоровье пассажиров в аэропорту и на борту самолета?

– Конечно же, аэропорты и авиакомпании тоже ввели дополнительные меры безопасности для пассажиров. В целом – процедура та же, только теперь занимает больше времени для их соблюдений – температурный скрининг, социальная дистанция, проверка наличия тестов, если это является требованием страны, необходимость нахождения в самолете в маске. Но тут очень важна сознательность и самих людей. Чаще всего люди требуют безопасности, при этом сами же не соблюдают всех ее требований.

Что изменилось в аэропортах во время пандемии. Pixabay

– Изменились ли правила перевозки багажа ?

– Да, некоторые компании ввели новые правила провоза багажа, например, отмена ручной клади в самолетах. Но в целом это скорее просто усиление мер предосторожности и безопасности сотрудников, пассажиров и работы с багажом.

– Нужна ли справка для путешествия об отсутствии COVID-19? И нужно ли делать тест после путешествия ?

– Это зависит от требований правительств самих стран, в том числе и украинского: к какой зоне, зеленой или красной, страны относят друг друга и какова реальная ситуация с ограничениями в самой стране. Ситуация со справками, соответственно, может меняться в зависимости от динамики показателей заражения в той или иной стране.

Так, Хорватия и Египет изначально открывали границы без обязательного предъявления отрицательного результата ПЦР-теста, а со временем ввели это условие. ОАЭ и Черногория сразу озвучили такую необходимость. А вот Турция остается страной, где эта справка от украинцев не нужна ни на вылет, ни на прилет.

Чтобы не изолироваться на две недели, нужно получить отрицательный результат теста по возвращении из Черногории и ОАЭ. Но это сегодня. А завтра все снова может измениться.

Турция по-прежнему открыта для украинцев. Shutterstock

­ – Как происходит заселение в отели? Есть ли какие-то правила во время отдыха? Как защищают здоровье отдыхающих в отелях ?

– Практически во всех странах, чтобы отель открылся, он должен получить сертификат безопасности своей страны. Этот документ, в том числе, регулирует правила контактирования персонала с гостями, уборки и дезинфекции номеров, работы ресторанов и других общественных мест, действия в случае подтверждения COVID-19 у кого-то из гостей. А дальше отели могут еще расширять этот список.

Например, сокращены развлекательные программы и для деток, и для взрослых.

Многие отели применяют технологии удаленного температурного скрининга, QR-коды в ресторанах, где можно – предпочтение отдается одноразовой посуде.

Все для безопасности своих гостей.

– Если в Украине снова введут строгий карантин, что будет с забронированными путевками? Тур операторы отменят или перенесут путешествие?

– Прежде всего на действия туроператоров будут влиять решения государственных органов и Украины, и других стран, как это уже было в марте этого года. Вероятнее всего, алгоритм реагирования будет аналогичным весенней ситуации – туры будет предлагаться переносить на период после строгого карантина.

Это связано с тем, что, как и раньше, получая деньги от клиента за тур, туроператор переводит партнерам суммы за их услуги. Т.е. оплачивает отелю, авиакомпании, страховой компании их услуги. И возможности "сохранить деньги в мешках" на случай объявления карантина нет ни у одного из туроператоров. Они как бы "вложены" в будущие путешествия, поэтому и смогут быть снова использованы в финансовых оборотах при возобновлении деятельности компаний.

Куда можно поехать осенью 2020. Shutterstock

– Когда снова можно будет летать на дальние расстояния?

– Тут вопрос не к туроператорам, а к правительствам стран, которые будут готовы открывать границы, а авиакомпаниям будет рентабельно запускать рейсы. Давать свои предположения сегодня нет смысла. Пока открывается полетная программа на Мальдивы, с конца сентября возобновилось сообщение с ОАЭ, также ожидается Доминикана.

– Есть ли правила, как отдохнуть за границей и не заразиться коронавирусом ?

– Это, по большому счету, не отличается от того, о чем говорят с марта месяца. Даже соблюдение элементарных правил дистанцирования, чистоты, дезинфекции, ношения маски в общественных местах – уже залог успеха. Люди "боятся" заразиться за границей, при этом в транспорте спускают маски, трогают лицо, не пользуются антисептиками и т.д. Здравый смысл и поддержание чистоты и гигиены – это правила, которые мы должны соблюдать везде, если хотим жить долго и в здравии.

– Стоит ли во время пандемии отправляться в отпуск? Особенно с детьми. Если да, то когда лучше выбирать время (осенью, зимой и т.д.)

– Не хотелось бы повторяться, но само слово "пандемия" означает распространение нового заболевания в мировых масштабах. Это означает, что "это" есть везде. Поэтому рассчитать логически время и место "лучше" или "хуже" – невозможно. Просто, когда речь идет о более теплых направлениях, когда нужно меньше вещей и объемов багажа, то и путешествие выглядит более легким и приятным. Но информация о "мутации" вируса, благоприятной для него температуре и многих других "исследованиях" столь противоречива даже у научных исследователей, что однозначного ответа на этот вопрос нет даже у них.

Как изменились путешествия из-за коронавируса. Pixabay

– Повлияла ли пандемия на цены, например , для отдыха в Турции, Египте?

– Цены на туры держатся практически на уровне прошлого года и для Турции, и для Египта. Это при том, что, по сути, отели за ту же стоимость проживания для гостей несут дополнительные расходы на соблюдение всех мер безопасности, такая же ситуация и у принимающей стороны; туроператоры обновляют условия страхования и включают в пакеты стоимость прохождения теста.

Все это могло бы удорожить отдых, но все причастные к туризму компании понимают, что это могло бы привести к снижению спроса. И так за месяцы закрытых границ бизнес простаивал. Поэтому все ищут пути оптимизации и стараются не поднимать цены.

– Если, допустим, на момент отдыха (прилета в страну или вылета с нее) у отдыхающего обнаружат симптомы коронавируса. Предоставляют ли туроператоры какую-то поддержку и имеют ли четкий механизм действий?

- Этот вопрос можно разложить на две составляющие.

Механизм действий, безусловно, разработан. Это своего рода алгоритм для всех вовлеченных сторон – туроператора, турагента, принимающей стороны, отеля, страховой компании. Но важнее в такой ситуации, чтобы турист сам понимал свои действия, если такая ситуация с ним произойдет.

Что касается поддержки туроператора, то он ее предоставляет, с одной стороны, в зависимости от того на каком этапе путешествия это обнаружено, с другой стороны, в виде страховки для туриста, которая включена в любой пакетный тур. Это и страхование и от невыезда, и от несчастного случая. Второй вид страхования бывает простой, страховка "А" и расширенный – "В". Оба покрывают лечение в случае обнаружения коронавируса. Но мы настоятельно рекомендуем нашим туристам брать расширенный страховой полис "В", условия которого значительно выгоднее по срокам, страховыми случаями и денежными объемам в соотношении цена-качество. Согласитесь, это не тот случай, когда на здоровье нужно экономить. Но при этом всегда желаем, чтобы отдых прошел хорошо, а страховка не понадобилась.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцам не смогут снять ограничения на необязательные путешествия в некоторые государства Европейского Союза из-за плохой эпидемической ситуации с коронавирусом в стране. В частности, показатель COVID-19 у нас оказался выше в шесть раз.