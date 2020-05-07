Падение на 80%: как пострадает международный туризм из-за коронавируса

Анна Михно Журнал 15:08, 7.05.2020 Обновлено: 17:21, 7.05.2020

Всемирная организация туризма заявила, что в 2020 году число туристов в мире может снизиться до 80% из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится в отчете Всемирной организации туризма.

washingtonpost.com

Так, сообщается, что в первом квартале уже произошло падение сектора на 22%. Наибольшее падение произошло в марте, когда из-за массового введения карантина в разных странах количество туристов упало на 57%. Предварительно за первые три месяца туристическая отрасль потеряла 80 млрд долларов.

"Туризм пострадал очень сильно, что угрожает миллионам рабочих мест в одной из самых трудоемких отраслей экономики", сказал секретарь Всемирной организации туризма Зураб Пололикашвили.

today.com

Кроме того, Всемирная организация туризма назвала три возможных сценария развития событий:

  1. 58% падение: основан на постепенном открытии международных границ и ослаблении ограничений на поездки в начале июля;

  2. 70% падение: основан на постепенном открытии международных границ и ослаблении ограничений на поездки в начале сентября;

  3. 78% падение: основан на постепенном открытии международных границ и ослаблении ограничений на поездки лишь в начале декабря.

theglobeandmail.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что доктор Евгений Комаровский посоветовал украинцам, которые могут позволить себе путешествие после снятия карантина, не отказываться от планов.

Комментировать
Travel Журнал

Смотрите также

Смотрящий за казино от Офиса президента: чем известен скандальный Борис Баум – BIHUS

В отказавшейся от карантина Швеции отчитались об "ужасающем" количестве жертв COVID-19

В Україні зростає загроза реваншу! Влада кидає виклик

"Тотальное тестирование": Порошенко назвал единственную возможность для восстановления экономики страны

"Без усов не узнали": в России опозорились постом о "ветеране" Гитлере