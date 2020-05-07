Падение на 80%: как пострадает международный туризм из-за коронавируса

Всемирная организация туризма заявила, что в 2020 году число туристов в мире может снизиться до 80% из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится в отчете Всемирной организации туризма.

washingtonpost.com

Так, сообщается, что в первом квартале уже произошло падение сектора на 22%. Наибольшее падение произошло в марте, когда из-за массового введения карантина в разных странах количество туристов упало на 57%. Предварительно за первые три месяца туристическая отрасль потеряла 80 млрд долларов.

"Туризм пострадал очень сильно, что угрожает миллионам рабочих мест в одной из самых трудоемких отраслей экономики", – сказал секретарь Всемирной организации туризма Зураб Пололикашвили.

today.com

Кроме того, Всемирная организация туризма назвала три возможных сценария развития событий:

58% падение: основан на постепенном открытии международных границ и ослаблении ограничений на поездки в начале июля; 70% падение: основан на постепенном открытии международных границ и ослаблении ограничений на поездки в начале сентября; 78% падение: основан на постепенном открытии международных границ и ослаблении ограничений на поездки лишь в начале декабря.

theglobeandmail.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что доктор Евгений Комаровский посоветовал украинцам, которые могут позволить себе путешествие после снятия карантина, не отказываться от планов.