Отпуск в 2020 году: когда страны откроют границы для туристов

Во время пандемии коронавируса многие страны полностью или частично закрыли границы для туристов. Сейчас же мир постепенно возвращается к нормальной жизни и начинает открывать их.

Более подробно о том, какие страны готовы в ближайшее время принимать туристов на своих землях – расскажет OBOZREVATEL.

Турция

Фото: nnd.name

Сейчас в стране введен жесткий карантин и комендантский час. При этом Турция уже готовится принимать туристов. Первыми в мае должны открыться отели и туристические зоны, которые получат справки об отсутствии коронавируса. На их территориях будут созданы следующие меры безопасности: дистанция между столами в заведениях, сокращение количества шезлонгов и заселение только половины номеров в отелях.

Фото: korrespondent.net

Затем с 12 июня Турция планирует возобновить международные чартерные рейсы в страну, в том числе из Западной и Центральной Европы. А с 1 июля – начать принимать иностранных туристов.

Грузия

Внутренний туризм в стране планируют разрешить с 15 июня, а границы для туристов из-за рубежа откроют с 1 июля.

Фото: orbigroup.ge

"Мы сделаем это при помощи обустройства безопасных коридоров на сухопутных границах с нашими соседями, а также благодаря двусторонним переговорам со странами, интересными для нас с точки зрения туризма. Эти переговоры уже начаты", – заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

Греция

Фото: uagreeks.com

Власти Греции ожидают восстановление туристического сезона в начале июля, хотя отели начнут открываться уже в июне. Отметим, что для въезда в страну будет нужна справка о наличии антител к коронавирусу или справка об отрицательном результате теста на COVID-19.

Латвия, Литва, Эстония

Фото: tripzaza.com

Правительства Латвии, Литвы и Эстонии решили с 15 мая открыть внутренние границы между этими тремя странами. При этом, граждане, прибывающие из других стран, должны будут соблюдать 14-дневную изоляцию.

Кипр

Фото: avia-l.ru

Уже с 1 июля Кипр надеется вновь принимать иностранных туристов. Власти страны заявили, что будут ориентироваться прежде всего на туристов из стран, которые уже сумели преодолеть пик пандемии.

Португалия

Фото: tranio.ru

В Португалии туристов ждут в июле-августе, когда частично возобновится авиасообщение. А постепенное налаживание работы в туристической отрасли начнется в конце мая с открытием кафе, ресторанов и баров.

Черногория

Черногория откроет свои границы для зарубежных туристов в июне. На данный момент туристические структуры страны разрабатывают правила работы гостиниц, хостелов, заведений общепита и пляжей.

Фото: ozi.pp.ua

"На пляжах пятизвездочных отелей пара лежаков будет находиться на 16 квадратных метрах, у четырехзвездочных отелей – на 13, на общественных пляжах предполагается социальная дистанция в 11 квадратных метров на два лежака. Кроме дистанции между лежаками, новые стандарты подразумевают регулярную дезинфекцию пляжной мебели", – отметили в туристической организации NTOCG.

Австрия

Фото: ave.com.ua

В Австрии планируют принимать иностранных визитеров уже в начале лета. Но попасть в страну смогут только граждане тех государств, где наблюдается спад заболеваемости COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 15 мая Египет откроет отели на популярных курортах Хургады и Шарм-ель-Шейха. Изначально в отели будут допускать только граждан страны. Когда откроются границы для иностранных туристов, им придется предоставлять справки об отсутствии коронавируса COVID-19.

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