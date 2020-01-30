"Открыли дверь, когда самолет падал": пилот рассказал о чудо-спасении во время авиакатастрофы

Пилот легкомоторного самолета, потерпевшего крушение и упавшего в океан у побережья Австралии, раскрыл подробности своего спасения.

Летчик Герри Гелтч рассказал, что выбил дверь судна в тот момент, когда оно еще находилось в воздухе. Об этом пишет Daily Mail.

"Если бы самолет уже был в воде, выйти из него было бы сложнее. Мы просто открыли дверь, когда самолет падал", — рассказал пилот.

Гелтч отметил, что как только он потерял контроль над управлением, то приступил к выполнению инструкций для чрезвычайных ситуаций.

Помимо пилота спастись во время катастрофы удалось также пассажиру, а прибывшие на место происшествия медики оказали им первую помощь и направили в одну из местных больниц.

Легкомоторный авиалайнер упал в океан в ста метрах от острова Фрейзер у восточного побережья Австралии 29 января.

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывшая стюардесса британской авиакомпании Virgin Airlines Мэнди Смит откровенно рассказала о сексе своих коллег на борту самолета. Девушка рассказала, что секс в самолете во время перелета — не редкость для многих членов экипажа.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!