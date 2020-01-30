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30 января • обновлено в 12:02
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"Открыли дверь, когда самолет падал": пилот рассказал о чудо-спасении во время авиакатастрофы

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Пилот легкомоторного самолета, потерпевшего крушение и упавшего в океан у побережья Австралии, раскрыл подробности своего спасения.

Летчик Герри Гелтч рассказал, что выбил дверь судна в тот момент, когда оно еще находилось в воздухе. Об этом пишет Daily Mail.

"Открыли дверь, когда самолет падал": пилот рассказал о чудо-спасении во время авиакатастрофы
"Открыли дверь, когда самолет падал": пилот рассказал о чудо-спасении во время авиакатастрофы
Новости
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"Если бы самолет уже был в воде, выйти из него было бы сложнее. Мы просто открыли дверь, когда самолет падал", — рассказал пилот.

Гелтч отметил, что как только он потерял контроль над управлением, то приступил к выполнению инструкций для чрезвычайных ситуаций.

Помимо пилота спастись во время катастрофы удалось также пассажиру, а прибывшие на место происшествия медики оказали им первую помощь и направили в одну из местных больниц.

"Открыли дверь, когда самолет падал": пилот рассказал о чудо-спасении во время авиакатастрофы

Легкомоторный авиалайнер упал в океан в ста метрах от острова Фрейзер у восточного побережья Австралии 29 января.

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывшая стюардесса британской авиакомпании Virgin Airlines Мэнди Смит откровенно рассказала о сексе своих коллег на борту самолета. Девушка рассказала, что секс в самолете во время перелета — не редкость для многих членов экипажа.

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Автор
Мария Дидык
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