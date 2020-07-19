Отдых в Украине 2020: самые популярные курорты страны по версии Google

Пандемия коронавируса кардинально изменила планы на отпуск в 2020 году. Но постепенно карантинные меры в Украине начинают ослабевать, и все больше украинцев ищет в Google варианты летнего отдыха внутри страны.

OBOZREVATEL проанализировал текущие тенденции поисковых запросов, связанных с отдыхом, и расскажет, какие курорты оказались самыми популярными среди украинцев.

Так, в этом году большой популярностью пользуется отдых в Коблево (Николаевская область), Лазурном (Херсонская область), Затоке (Одесская область), а также в Бердянске и Кирилловке (Запорожская область).

Коблево – самый известный среди туристов курорт Николаевской области. Помимо песчаных пляжей здесь есть аквапарк, дельфинарий, а также известный на всю страну винзавод "Коблево". Если вы устанете от активного отдыха и пляжных вечеринок, можно поехать на Тилигульский лиман, известный своими диковинными птицами и рыбалкой.

Коблево (фото – rubryka.com)

Отдых на море также можно провести в поселке городского типа Лазурное (Херсонская область). Он находится недалеко от острова Джарылгач, омывается Джарылгачским заливом и Черным морем.

Чем еще можно заняться в Лазурном:

Заказать морскую прогулку на яхте.

Поехать на экскурсию на остров Джарылгач.

Сходить в луна-парк.

Поехать к целебному гейзеру.

Остров Джарылгач (фото – hotelcomapedrosa.com)

Затока – это небольшой поселок городского типа в 60 км от Одессы (район Белгород-Днестровский) на берегу Черного моря. Помимо типичного пляжного расслабленного отдыха, тут есть возможности и для активного времяпрепровождения. Например, на берегу можно арендовать водные мотоциклы, катамараны, совершить морские прогулки на катерах или отправиться на рыбалку в открытое море или на лиман.

Затока (фото – upload.wikimedia.org)

Также близость к Одессе позволяет посетить Южную Пальмиру, "украинскую Венецию" Дунайского заповедника поселка Вилково, древнюю крепость Аккерман, Центр культуры вина Шабо и Одесские катакомбы.

Бердянск (Запорожская область) – любимый курорт на побережье Азовского моря для семейного отдыха. Жемчужиной края является Приазовский национальный парк, который расположен на Бердянской косе. Естественную красоту региона дополняют зоопарк и дельфинарий.

Бердянскя коса (фото – glavcom.ua)

Также один из самых популярных направлений отдыха в Запорожской области – курортный поселок Кирилловка. Он является одним из экологически чистых, благодаря своей удаленности от крупных городов, предприятий и оживленных трасс. Кирилловка славится своими широкими песчаными пляжами, двумя большими лиманами – Молочным и Утлюкским.

Кирилловка (фото – romashka-kirillovka.com.ua)

Кроме того, в Кирилловке находится аквапарк "Остров Сокровищ". Это – самый большой водный развлекательный комплекс на территории Украины и один из крупнейших в Европе, с площадью порядка 60 000 квадратных метров.

Аквапарк "Остров Сокровищ" (фото – lookmytrips.com)

К слову, в топ-10 мест отдыха среди украинцев по версии Google попали также Приморск (Запорожская область), Урзуф (Донецкая область), Одесса, Белосарайская коса и Киевское море.

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