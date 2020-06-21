Отдых в Украине 2020: безопасно ли ехать в Железный порт
С началом туристического сезона в Украине Госпродпотребслужба начала массовые проверки в южной части страны. В результате проверки одного из популярнейших курорта Украины – Железного пота – контроллеры вместе с журналистами обнаружили огромное количество нарушений.
Так, несмотря на то, что в Украине продолжает действовать адаптивный карантин, во многих заведениях Железного порта персонал работает без масок, в ресторанах и кафе также не действуют никакие меры ограничения, сообщил 24 канал.
Люди работают без масок
В одном из магазинов у Черного моря продавщица, которая приехала из Прикарпатья, торгует без маски.
"Я была в маске, я к вам добиралась в маске. Просто сейчас здесь мы только вдвоем с сестрой", – пояснила продавщица.
В одной из мини-пекарень персонал работает в нечеловеческих условиях. У плит повары стоят без масок, потому что нет вентиляции.
"Такое заведение взято на учет. И в дальнейшем мы будем фиксировать его деятельность. Если будут проявляться такие нарушения, то будет выноситься решение на комиссии о возможности его дальнейшей деятельности", – пояснил представитель областного управления Госпродпотребслужбы Тарас Годына-Арюпин.
В ресторанах не соблюдают дистанцию
В Железном Порту на Черном море уже сотни отдыхающих. В одном из ресторанов с отелем заверили, что безопасность посетителей превыше всего.
"Прежде всего гостей рассаживают на расстоянии, чтобы они не прислонялись близко друг к другу", – пояснила администратор ресторана.
На самом деле все не совсем так. За одним столом журналисты и контроллер заметили большую компанию.
На берегу незаконная эксплуатация животных
На побережье тоже были зафиксированы грубые нарушения – мужчины без масок прогуливались с "живым" реквизитом для фото – попугаем и обезьяной. Журналисты поинтересовались, есть ли разрешение на использование животных. Однако один из мужчин отреагировал агрессивно и ударил кулаком по микрофону журналистки. Документов на животных у них не оказалось.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, где можно отдохнуть в Украине летом-2020 – рейтинг самых популярных курортов на Черном море.