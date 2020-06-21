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Отдых в Украине 2020: безопасно ли ехать в Железный порт

1.1т
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С началом туристического сезона в Украине Госпродпотребслужба начала массовые проверки в южной части страны. В результате проверки одного из популярнейших курорта Украины – Железного пота – контроллеры вместе с журналистами обнаружили огромное количество нарушений.

Так, несмотря на то, что в Украине продолжает действовать адаптивный карантин, во многих заведениях Железного порта персонал работает без масок, в ресторанах и кафе также не действуют никакие меры ограничения, сообщил 24 канал.

Отдых в Железном порту 2020

Отдых в Железном порту 2020

Instagram-страница Железный порт

Люди работают без масок

В одном из магазинов у Черного моря продавщица, которая приехала из Прикарпатья, торгует без маски.

"Я была в маске, я к вам добиралась в маске. Просто сейчас здесь мы только вдвоем с сестрой", – пояснила продавщица.

В одной из мини-пекарень персонал работает в нечеловеческих условиях. У плит повары стоят без масок, потому что нет вентиляции.

Отдых в Украине 2020: безопасно ли ехать в Железный порт

24 канал

"Такое заведение взято на учет. И в дальнейшем мы будем фиксировать его деятельность. Если будут проявляться такие нарушения, то будет выноситься решение на комиссии о возможности его дальнейшей деятельности", – пояснил представитель областного управления Госпродпотребслужбы Тарас Годына-Арюпин.

В ресторанах не соблюдают дистанцию

В Железном Порту на Черном море уже сотни отдыхающих. В одном из ресторанов с отелем заверили, что безопасность посетителей превыше всего.

"Прежде всего гостей рассаживают на расстоянии, чтобы они не прислонялись близко друг к другу", – пояснила администратор ресторана.

На самом деле все не совсем так. За одним столом журналисты и контроллер заметили большую компанию.

Отдых в Украине 2020: безопасно ли ехать в Железный порт

24 канал

На берегу незаконная эксплуатация животных

На побережье тоже были зафиксированы грубые нарушения – мужчины без масок прогуливались с "живым" реквизитом для фото – попугаем и обезьяной. Журналисты поинтересовались, есть ли разрешение на использование животных. Однако один из мужчин отреагировал агрессивно и ударил кулаком по микрофону журналистки. Документов на животных у них не оказалось.

Отдых в Украине 2020: безопасно ли ехать в Железный порт

24 канал

Ранее OBOZREVATEL писал о том, где можно отдохнуть в Украине летом-2020 – рейтинг самых популярных курортов на Черном море.

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Читайте все новости по теме "Отдых" на OBOZREVATEL.

Автор
Ева Романова
Темы
Отдых Летний отдых
Место
Украина Херсон
Теги
Черное море отдых цены на отдых
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