Отдых в Кирилловке 2020: во сколько обойдется и чем будут удивлять туристов

Кирилловка – один из популярнейших курортов Украины на азовском побережье, расположенный в Запорожской области. Этим летом, когда многие туристы не могут провести отпуск за границей, Кирилловка может стать достойной альтернативой.

OBOZREVATEL предлагает узнать, во сколько обойдется отдых в Кирилловке и чем может удивить туристов курорт на Азовском море.

Так, поселок городского типа Кирилловка делится на центральную материковую часть, косу Пересыпь и Федотову косу. Территориально к Кирилловке также относится микрорайон Степок и остров Бирючий.

Федотова коса kurortazova.net

Отдых в Кирилловке: сколько стоит проживание

Тем, кто планирует отдыхать с детьми или пожилыми родителями, нужно иметь в виду, что пляжи в Кирилловке более глубокие, нежели на других азовских курортах. Кроме этого, просматривая объявления или общаясь с администрацией пансионатов, уточняйте, где именно располагается тот или иной объект.

Перечень мест размещения стандартный: мини-пансионаты, небольшие отели, базы отдыха, частный сектор. Выбор объектов достаточно большой: на Кирилловку приходится около четырех сотен баз отдыха разного "калибра".

Цены на проживание варьируются от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен. Стоимость койко-места для одного человека стартует от 150 гривен. Стоимость номеров в гостиницах и базах отдыха эконом-класса стартует от 500 гривен в сутки.

Примерные цены на жилье в частном секторе или гостиницах эконом-класса:

Цены на отдых в Кирилловке (актуальные предложения на июль) Сайт booking.com

Цены на отдых в Кирилловке (актуальные предложения на июль) Сайт booking.com

Стандартный двухместный номер в гостинице с удобствами – от 1200 гривен, "люксовые" номера и апартаменты на семью до четырех человек будут стоить примерно 2500-3300 гривен в сутки. Цены на жилье в Кирилловке напрямую зависят также от удаленности жилья от пляжа, очевидно, что чем ближе к морю – тем дороже.

Сколько стоит хорошее жилье в Кирилловке: цены

Цены на отдых в Кирилловке (актуальные предложения на июль) Сайт booking.com

Цены на отдых в Кирилловке (актуальные предложения на июль) Сайт booking.com

Цены на отдых в Кирилловке (актуальные предложения на июль) Сайт booking.com

Развлечения в Кирилловке: что посетить туристам

Эпицентром развлечений можно назвать Федотову косу: здесь есть масштабный аквапарк "Остров сокровищ", известный на всю страну, луна-парки, ночные клубы. Также популярными местами отдыха на курорте являются дельфинарий "Оскар", конный театр "Кирилловская сечь" и комплекс "Сафари-парк".

Аквапарк в Кирилловке YouTube

Аквапарк в Кирилловке YouTube

Конный театр в Кирилловке Vmestezp.org

Конный театр в Кирилловке Vmestezp.org

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, где и почем можно снять жилье летом 2020 на курортах Черного моря. Читайте также о том, безопасно ли отдыхать на популярном черноморском курорте Железный порт.