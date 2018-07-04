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Отдых в Хорватии: фантастические фото 

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Отдых в Хорватии из года в год пользуется популярностью у туристов со всего мира. Удивительные пейзажи, лазурное Адриатическое море и горы не оставят равнодушными никого.

В подтверждение своих слов OBOZREVATEL подобрал несколько впечатляющих фото со страниц в Instagram.

Город-курорт Млины

instagram.com/croatia_photography

Национальный парк "Плитвицкие озера"

instagram.com/bucketlistboxtick

Остров Брач

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Курортный поселок Брела

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Город Дубровник

instagram.com/toe_thumbs

Ранее OBOZREVATEL показывал невероятные фото из разных европейских стран, сделанные бельгийским фотографом Йоханом Лолосом.

Место
Хорватия
Объекты
Путешествия по Европепутешествия
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