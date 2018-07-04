Отдых в Хорватии: фантастические фото 

Отдых в Хорватии из года в год пользуется популярностью у туристов со всего мира. Удивительные пейзажи, лазурное Адриатическое море и горы не оставят равнодушными никого.
В подтверждение своих слов OBOZREVATEL подобрал несколько впечатляющих фото со страниц в Instagram.
Город-курорт Млины
instagram.com/croatia_photography
Национальный парк "Плитвицкие озера"
instagram.com/bucketlistboxtick
Остров Брач
instagram.com/aimaviolin
Курортный поселок Брела
instagram.com/guliwerj
Город Дубровник
instagram.com/toe_thumbs
Ранее OBOZREVATEL показывал невероятные фото из разных европейских стран, сделанные бельгийским фотографом Йоханом Лолосом.