Отдых в Хорватии: фантастические фото 

Отдых в Хорватии из года в год пользуется популярностью у туристов со всего мира. Удивительные пейзажи, лазурное Адриатическое море и горы не оставят равнодушными никого.

В подтверждение своих слов OBOZREVATEL подобрал несколько впечатляющих фото со страниц в Instagram.

Город-курорт Млины

instagram.com/croatia_photography

Национальный парк "Плитвицкие озера"

instagram.com/bucketlistboxtick

Остров Брач

instagram.com/aimaviolin

Курортный поселок Брела

instagram.com/guliwerj

Город Дубровник

instagram.com/toe_thumbs

Ранее OBOZREVATEL показывал невероятные фото из разных европейских стран, сделанные бельгийским фотографом Йоханом Лолосом.