Бархатный сезон-2018: как хорошо отдохнуть и не попасть впросак

Бархатный сезон считается одним из наиболее благоприятных периодов для отдыха. А все благодаря погоде – невыносимой жары уже нет, но температура воздуха все еще достаточно высокая, как днем, так и ночью.

И, конечно, никто не отменял экономическую выгоду отдыха в этот период – туристический поток к концу августа резко снижается, а вместе с ним и цены.

OBOZREVATEL рассказывает детальнее о плюсах и минусах отдыха в начале осени.

Отдых в бархатный сезон pixabay.com

Цены снижаются в два-три раза

В бархатный сезон популярностью пользуются Египет, Греция, Тунис, Испания, Израиль и другие туристические направления. Но лидерами остаются Турция, Кипр, Хорватия и Черногория. Цены стартуют от $700 за неделю на двоих.

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"Уже с октября цены значительно снижаются. Если это на эконом-отель, то можно сэкономить $100. А вот самые хорошие качественные отели с хорошим сервисом "сбрасывают" даже $300-500 в неделю на двоих", – объясняет турагент Ольга Мальцева.

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В целом некоторые отели могут снизить цену в два, а то и в три раза. На украинских курортах отдых в бархатный сезон тоже обойдется дешевле. По словам директора Центра развития туризма Украины Владимира Царука, в сентябре цены снижаются на 20-30%.

Спокойный и здоровый отдых

Еще одно преимущество отпуска в бархатный сезон – тишина и спокойствие на курортах. Поскольку осенью начинается учебный год, поток туристов снижается – дети идут в школу, а родители – на работу.

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Еще один плюс – погода. В начале осени температура воздуха на большинстве курортов достигает +25-30⁰С, и это не идет ни в какое сравнение с сильной жарой в разгар лета. При этом температура воды в водоемах все еще подходит для купания. Впрочем, проверить погоду на конкретном курорте перед поездкой все же лишним не будет.

Еще одним плюсом отдыха осенью является обилие овощей и фруктов – свежих и созревших.

Выгодный шопинг

Конец сезона хорош еще и тем, что большинство магазинов пытаются максимально распродать товар из летних коллекций и линий. А это значит, что скидки могут достигать даже 90%, и это отличная возможность сэкономить деньги.

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Без горящих туров

Но есть в отдыхе в бархатный сезон и некоторые подводные камни. Например, специалисты не рекомендуют покупать в этот период горящие туры. Даже в проверенных турфирмах. Существует риск остаться вообще без отдыха.

"Желательно все-таки получить договор. Там может быть, например, прописано, что компания вообще ничего не возмещает в случае отмены тура", – советует юрист Ростислав Кравец.

Кроме того, лучше всего бронировать путевки на бархатный сезон минимум за полгода – это обеспечит самый большой выбор отелей.