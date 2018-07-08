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Отдых на Гоа: впечатляющие фото индийского рая

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Отдых на Гоа – уникальная возможность насладиться красотой и уникальностью природы. А еще это самый развитый морской курорт Индии, поэтому времяпровождение здесь будет комфортным.

Вместе с пляжным отдыхом, на Гоа еще можно освоить парасейлинг, виндсерфинг или дайвинг. Или просто прогуляться на яхте вдоль потрясающе красивых берегов.

OBOZREVATEL подобрал несколько фото этого удивительного места из аккаунтов в Instagram.

instagram.com/indiaculturalhub

instagram.com/pppranav

instagram.com/jainil.khandelwal

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Пять невероятных Instagram-страниц о путешествиях

instagram.com/samson_dcosta

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instagram.com/my_blonde_road

Ранее OBOZREVATEL показывал фантастические фото Адриатического моря и гор в Хорватии.

Место
Индия
Объект
путешествия
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