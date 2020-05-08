Оставшиеся без работы стюардессы подались в стриптиз

Новозеландские стюардессы, которые остались без работы в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, массово подались в стриптиз.

Об этом сообщает New Zealand Herald. По словам издания, руководство стриптиз-клуба Calendar Girls в Окленде заявило, что девушки буквально "завалили" их своими резюме. Организация отметила, в день им поступает от 10 до 15 заявок от бывших сотрудниц авиакомпаний. А всего количество анкет от экс-работниц транспортных компаний составило половину от всех заявок.

Фото: tonkosti.ru

Одна из сменивших работу стюардесс, пожелавшая остаться анонимной, объяснила, почему откликнулась на вакансию стриптизерши.

"Сейчас очень много бортпроводников, пилотов и наземного персонала, которые находятся в той же ситуации, что и я, и вынуждены будут пробовать себя в других профессиях, чтобы прокормить семью", – пояснила она.

Фото: pinterest.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее австралийский бренд белья Honey Birdette выпустил откровенную рекламу с участием девушек в форме стюардесс и возмутил реальных бортпроводниц.

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