Опубликованы правила путешествий во время пандемии

В сети появилась интерактивная карта путешествий во все страны мира во время пандемии коронавируса.

Так, проект опубликован на сайте Международной ассоциации воздушного транспорта. Отметим, что на карте отображены все правила въезда в те или иные государства, действующие в связи со вспышкой заболевания.

Фото: dissolve.com

Каждая территория помечена цветом, отображающим строгость принятых мер: темно-синий говорит о том, что въезд в страну полностью закрыт; лавандовый обозначает государства, куда въезд ограничен частично; бледно-синий говорит, что страна совсем закрыта и белым помечены места, о которых информации нет.

Фото: iatatravelcentre.com

К слову, данные карты регулярно дополняются с учетом всех изменений в мире на фоне распространения COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее портал European Best Destinations назвал самые безопасные страны Европы для путешествий во время пандемии.