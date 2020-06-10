Опубликованы правила путешествий во время пандемии

Кристина Долматова Журнал 13:44, 10.06.2020

В сети появилась интерактивная карта путешествий во все страны мира во время пандемии коронавируса.

Так, проект опубликован на сайте Международной ассоциации воздушного транспорта. Отметим, что на карте отображены все правила въезда в те или иные государства, действующие в связи со вспышкой заболевания.

Фото: dissolve.com

Каждая территория помечена цветом, отображающим строгость принятых мер: темно-синий говорит о том, что въезд в страну полностью закрыт; лавандовый обозначает государства, куда въезд ограничен частично; бледно-синий говорит, что страна совсем закрыта и белым помечены места, о которых информации нет.

Фото: iatatravelcentre.com

К слову, данные карты регулярно дополняются с учетом всех изменений в мире на фоне распространения COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее портал European Best Destinations назвал самые безопасные страны Европы для путешествий во время пандемии.

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Travel Журнал

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