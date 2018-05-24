Одесса для нудистов: пять лучших пляжей

Ищете пляж в Одесской области, где можно загорать без купальника и не ловить на себе пристальные взгляды прохожих? Тогда предлагаем вам подборку лучших мест для нудистов на побережье Черного моря.

Чкаловский пляж

Этот нудистский пляж считается крупнейшим в Украине. Находится он в курортной зоне почти в центре города, недалеко от санатория им. Чкалова. Берег здесь галечный. Рядом расположено уютное кафе-терраса.

Поскольку это единственный официальный пляж для нудистов в Одессе, в будние дни здесь загорают сотни, а в выходные – более тысячи голых отдыхающих. Возраст нудистов – от 16 и до 50 лет.

Пляж в Каролино-Бугазе

Это дикий, но уединенный пляж. Побережье чистое и малолюдное, поэтому здесь свободно можно отдыхать без купальника и плавок. Расположен он между двумя зонами отдыха – базой "Чайка" и пансионатом "Одесса".

Пляж в городе Южный

Этот дикий и малолюдный пляж расположен в 15-ти минутах ходьбы от городского. Большие морские валуны заменяют отдыхающим стулья, а камни, выложенные на побережье полукругом, напоминают ширму и создают своеобразное укрытие от любопытных глаз.

Пляж возле санатория "Куяльник"

Нудисты любят загорать и на берегу Куяльницкого лимана, известного своими лечебными грязями. Пляж находится недалеко от одноименного санатория под Одессой. Обнаженные отдыхающие благоустроили здесь местность, посадили цветы и обозначили дорожки мелкими камнями.

Пляж Лагуна

Это неофициальный нудистский пляж в Одессе с красивыми скалами и каменистым морским дном. Камешки на побережье размером с голубиное яйцо. Галька острая и поэтому о нее можно легко пораниться, особенно когда сбивает с ног сильная волна.

Пляж называют нудистским, но здесь также любят отдыхать люди в купальнике и плавках. Сюда часто приходят мужчины, которые хотят поглазеть на голых девушек, причем большинство старается делать это незаметно.

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