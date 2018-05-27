"Нью-Йорк не дает нам скучать": о жизни украинки в городе небоскребов

Александра Коган - популярная блогер. Она ведет сайт о сознательном материнстве и отцовстве, а в Instagram ее читают более 95 тысяч подписчиков. Вместе с мужем украинка уже около пяти лет живет в Нью-Йорке. В город небоскребов влюбилась с первого взгляда, как только вышла из самолета. Остаться в Нью-Йорке решила спонтанно, и теперь считает Большое Яблоко своим домом.
О том, что может отпугнуть в Нью-Йорке, "местах силы" в городе, главных трудностях переезда, рождении детей и системе образования – в ее эксклюзивном рассказе OBOZREVATEL.
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История переезда
Мы ни разу не были в США до переезда. Но, конечно, всегда хотели побывать. В Украине у меня было ателье по пошиву мужской одежды. В самом центре исторического Киева. Высокие потолки, старые здания, брусчатка на улицах.
Честно говоря, мы совершенно не планировали переезжать. Наш первоначальный план – роды в США. Но, как говорится, мы предполагаем, бог располагает. Все решилось в день, когда я прилетела в Нью-Йорк. В ту самую секунду, когда я вышла из самолета.
Просто у меня был великолепный день. Сначала мне любезно предоставили место в первом классе. Очень милая стюардесса из Lufthansa, видимо, понимает, что значит лететь восемь часов на восьмом месяце беременности. Потом, уже в аэропорту, меня угостили неплохим кофе. Правда, тогда я еще не знала, какая беда здесь с хорошим кофе, и не могла полноценно оценить, как мне повезло. Но кофе в США – это отдельная история.
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В общем, я позвонила мужу, чтобы сказать, что я долетела благополучно. И первое, что я сказала ему – "мы остаемся здесь!". Мы, конечно, посмеялись. Но я не шутила.
О первых трудностях
Сложностей для нас было достаточно. Во-первых, мы не планировали переезд. Я даже не собирала свои вещи. У меня был маленький чемоданчик очень "беременных" вещей. Никаких тебе модных сумочек. Во-вторых, мы не думали о страховке. Когда мы решили остаться, остро встал вопрос страховки. Здесь очень дорогая медицина. Практически никто не оплачивает медицинские услуги напрямую. Все покупают страховой полис, и уже страховая компания оплачивает медицинские услуги.
Жилье – это отдельная проблема в Нью-Йорке. Практически невозможно снять здесь жильё, если у вас нет Social Security Number и кредитной истории.
О любимых местах в Нью-Йорке
Нью Йорк – это уже наш дом. Я обожаю Battery Park City. И Prospect Park. Мне нравятся маленькие островки зелени в этом залитом бетоном городе. Battery Park City – очень спокойный и семейный жилой район в нижнем Манхеттене. С одной стороны – Hudson River, с другой – East River. Рядом сумасшедший Financial District. Красота и спокойствие в двух шагах от самого громкого и занятого района города. По-моему, волшебно.
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Жилье
Мы жили практически в каждом районе Нью-Йорка. Ну кроме The Bronx.
Все очень разные, и все невероятно интересные. Сейчас мы живем в верхнем Бруклине возле моего любимого Prospect Park. Нам нравится. Это семейный район. Однако у нас очень много актеров, танцоров, художников и писателей. Это весело и иногда шумно. Всегда есть с кем побеседовать за чашечкой кофе.
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Жить на Манхэттене с детьми – сложно. И в целом, мне не подходит этот постоянный шум и толпы людей.
Семья и образование детей
Моя вторая и лучшая половина – мой муж Костя. Он намного умнее и интереснее, чем я. А еще он очень открытый и общительный человек. Для него Большое Яблоко – это лучший город в мире. Кажется, он был рожден, чтобы сюда переехать. Костю невозможно не любить. Душа компании.
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Нашему старшему почти 4 года. Младшему 10 месяцев. Старший ходит в школу. Младший дома с нами.
Образование в Нью-Йорке (да и в США в целом) – очень дорогое. Приличный детский сад стоит не меньше колледжа. Пока что сложно сказать, что мы планируем для наших детей в будущем. Зависит от того, чего захотят они и какие таланты проявят. Пока что мы выбрали хорошую школу, в которой упор делается на развитие воображения. Нам кажется, это важно.
Еда
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Еда очень сильно отличается от того, чем нас баловала Родина. Здесь очень тяжело найти фермерские продукты. Так что купить домашней сметаны на базаре – не вариант. Но, на самом деле, вариант купить парного молока все-таки есть. Просто нужно потрудиться, чтобы найти.
Мы в основном готовим дома. Мы покупаем органические, фермерские продукты. Это достаточно дорого. Потому мы присоединились к Park Slope Food Coop. Это очень интересная система. Это кооператив, члены которого покупают продукты по себестоимости, без наценок. В обмен мы должны отработать одну смену в три недели. Нам очень нравится эта идея. Помимо того, что мы получаем продукты очень высокого качества (многие продукты доставляются прямиком с локальных ферм), мы еще и являемся частью интересного сообщества.
Минусы жизни в Нью-Йорке
Ну я даже не знаю, какие здесь могут быть минусы? Здесь все немного иначе, и к этому нужно приспособиться. Это может показаться сложным поначалу. Но на самом деле Нью-Йорк прекрасен.
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Из того, что действительно может отпугнуть или не понравиться, – это очень дорогой город. Аренда жилья – главная статья расходов. По киевским меркам, например, цены на жилье здесь – космические.
Второе – это постоянные пробки. Многие жители Нью-Йорка не пользуются своим автомобилем в городе вообще. Мы либо ходим пешком, либо ездим на метро.
Третье – это очень грязное метро. Очень! Если, спустившись под землю, вы не заметили ни единой крысы, значит, что-то не так. Бегите!
О местных жителях
Нью-Йорк – очень особенный город. Местные жители – это, по большому счету, такие же эмигранты, как мы. Кто-то во втором поколении, кто-то в третьем. Невероятное сочетание языков, наречий, традиций. Все это не дает нам скучать. И, я надеюсь, помогает нашим детям увидеть, какой разнообразный мир. И как каждый человек красив и по-настоящему уникален.
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В нашем окружении в основном англоязычные семьи. Людей, родившихся и выросших здесь, наверное, процентов 20. Все люди здесь очень вежливые. Хотя я не раз слышала совершенно противоположные отзывы. Но, честное слово, мне сложно себе представить, чтобы кто-то был здесь груб или неприветлив.
О стиле женщин
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Основная масса местных женщин не заморачивается своей внешностью. И это неплохо. Просто для них абсолютно нормально выйти за хлебом в бигудях, шлепанцах и с маской на лице. Или ехать на работу в тапочках/ кроссовках, а в офисе переодеться в туфельки. Самая популярная прическа местных женщин – messy bun. Здесь в тренде комфорт и простота.
Спорт и хобби
Йога и бег – мое все. После рождения младшего очень мало бегаю. Но стараюсь заниматься йогой не меньше раза в неделю.
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Я постоянно учусь. Это считается хобби? Все время пытаюсь освоить какой-то новый навык. Сейчас учусь говорить без акцента.
Еще мне нравится ходить по местным магазинам, торгующим всякими старыми вещами. Я всегда любила антиквариат. Но в европейских городах совершенно другие вещи, с другой историей. Ну и мне знакома европейская история. Здесь же был, например, Gilded Age. Сколько интересных и совершенно необычных вещей привнес в мир Позолоченный век. Я люблю изучать историю этих вещей.
Об американцах и украинцах
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Американцы очень дружелюбны и приветливы. Именно это дружелюбие и является основным отличием. Наши соотечественники, кажется, всегда в плохом настроении. А вот американцы всегда улыбаются. Мне очень нравится эта привычка. Конечно, это не значит, что если у вас случилось горе, то вам нельзя поплакать. Просто если у вас нет причины печалиться, вы всегда можете найти причину улыбнуться. И это здорово.
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