Никаких маек и шортов: в Дагестане ввели антиразвратный дресс-код на пляжах
На пляжах в Республике Дагестан появились таблички, где туристам рекомендуют соблюдать антиразвратный дресс-код: никаких маек, купальников и шортов.
Министерство туризма таким образом хочет прекратить "разврат на пляжах" в регионе, пишет "КП" в Telegram-канале (фото смотрите ниже).
Председатель муфтията РД Шамиль Алиханов призвал отдыхающих учитывать ментальность дагестанцев и попросил относиться друг к другу с уважением.
"Местные делятся на два лагеря: ревнители традиций требуют соблюдения дагестанских обычаев, более либеральная и немногочисленная часть считает, что не стоит смущать туристов. Они все же деньги привозят", – отметили в Telegram-канале.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось о нудистских пляжах в Украине, где можно позагорать без купальников.