Невероятный Дубай: чем заняться в городе будущего. Часть 1

Если вы из тех, кому сложно определиться с видом отдыха, поезжайте в Дубай. Ну где еще можно на выбор позагорать у лазурной воды, прокатиться в беспилотном метро с видом на небоскребы, покричать от восторга на сверхновых аттракционах и убедиться, что будущее уже пришло? Причем без обязательного нокаута для семейного бюджета.

Дубай растет как на дрожжах, путеводители за ним не успевают. Даже постоянные гости города каждый раз открывают для себя что-то новое, а тем, кто не был здесь лет 10, приходится все узнавать заново.

По приглашению дубайской авиакомпании flydubai OBOZREVATEL отправился в город будущего, окунулся в море эмоций и выяснил, за какими удовольствиями стоит лететь туда в этом году. Избитых советов постарались избежать, так что смело планируйте поездку. Выбирайте время отдыха с октября по апрель — летом в Дубае безумно жарко.

Гигантская "фоторамка" Dubai Frame

Dubai Frame

Если бы нам предложили определить здание, достойное называться новым чудом света, мы бы выбрали совершенно космический небоскреб Dubai Frame, открытый в 2018 году на условной границе между старым и новым городом.

Dubai Frame

Две исполинские башни, соединенные сверху стеклянным мостом, выглядят как торчащая из земли фоторамка. Ночью она подсвечивается огнями, а днем переливается на солнце стеклом и позолотой. Dubai Frame поражает воображение, едва появляясь на горизонте, но возможность зайти внутрь также не упустите.

Dubai Frame

Территория вокруг Dubai Frame благоустроена очень по-дубайски. Тут бьют танцующие фонтаны, растут пальмы, благоухают цветы.

Поднявшись наверх и набравшись смелости ступить на стекло мостика, увидите под ногами город с высоты 150 метров. По сторонам откроются незабываемые панорамные виды. С севера — Старый Дубай и бухта Дубай Крик, с юга — новые районы с небоскребами, гаванями и диковинными сооружениями. А еще на разных уровнях здания расположены интерактивные экспозиции, посвященные прошлому, настоящему и будущему города.

Вход: для взрослых 50 дирхамов (360 гривен), для детей от 3 лет 20 дирхамов (145 грн). Билеты лучше купить онлайн

Сколько времени уделить: около 2 часов

Исторический район Аль-Фахиди и Arabian Tea House

theculturetrip.com Аль-Фахиди

Мало кто помнит, что у города будущего есть еще и прошлое. В историческом районе Аль-Фахиди царит атмосфера середины XIX века. Лабиринты узких улочек, старинная архитектура, – все здесь напоминает о тех временах, когда Дубай был деревней торговцев жемчугом.

Аль-Фахиди

Гуляя по Аль-Фахиди, обратите внимание на традиционные ветряные башни, построенные из камня, тика, гипса, древесины пальмовых и сандаловых деревьев. Поторгуйтесь за сувениры. Загляните в колоритный музей, арт-галерею и кафе.

Во время прогулки по району мы зашли в одно из самых известных и аутентичных местных заведений — Arabian Tea House. Теперь именно с ним связаны самые вкусные впечатления о Дубае.

Arabian Tea House

Увитый яркими цветами вход и летняя терраса, интерьер в бело-голубых тонах, арабские блюда в традиционной подаче, чай, кофе с кардамоном и восточные сладости, расслабляющая музыка и вполне демократичные цены… Идеальное место, чтобы отдохнуть, охладиться, переварить впечатления и посмотреть отснятые фото.

arabianteahouse.net

arabianteahouse.net

Вход: на территорию района Аль-Фахиди можно пройти свободно, вход в большинство музеев и галерей бесплатный

Сколько времени уделить: 2-3 часа

Шоу La Perle by Dragone

Шоу La Perle by Dragone laperle.com

Дубай — город-полигон для новых технологий, призванных не только служить людям, но и поражать воображение. Очень рекомендуем заранее купить билеты и посвятить один из вечеров фантазийному шоу la Perle.

Под крышей специально построенного в Аль Хабтур Сити театра 65 артистов из 23 стран мира показывают головокружительные трюки. В прямом смысле слова им и стены помогают — технологии здесь на грани фантастики.

Шоу La Perle by Dragone laperle.com

Главная фишка — гигантский бассейн площадью 860 кв.м., вмещающий 2,7 миллионов литров воды. Вокруг него, собственно, и разворачивается близкий каждому сюжет шоу.

Шоу La Perle by Dragone laperle.com

Художественный руководитель театра, Франко Драгоне, известен в мире благодаря шоу Le Rêve в Лас-Вегасе и постановке в театре “Дом танцующей воды” в Макао — ему не привыкать к восхищенным возгласам зрителей.

Билеты: от 420 до 1680 дирхамов (2 982 — 11 929 грн)

Сколько времени уделить: 2-3 часа

Dubai Parks and Resorts

Аттракцион в Legoland Dubai dubaiparksandresorts.com

Dubai Parks and Resorts — гигантский комплекс тематических развлекательных парков на окраине Дубая, включающий Legoland, Motiongate и Bollywood. Там на 285 гектарах засушливой земли жизнь бьет ключом, а яркие впечатления подстерегают на каждом шагу.

У входа в парк Bollywood dubaiparksandresorts.com

Признаемся, когда впервые увидели эту локацию в программе нашего визита, очень удивились — зачем взрослым людям детские развлечения? Зато потом организаторам пришлось попотеть, чтобы собрать нашу группу обратно в автобус.

В Dubai Parks and Resorts мы кричали, как сумасшедшие, на американских горках разных размеров и конфигураций, узнавали, что чувствует человек, падая с небоскреба, катались на желтой подводной лодке, отбивались от бандитов в аттракционах с виртуальной реальностью, пилили сториз с индийскими танцорами, ели бургеры в деревне смурфиков и даже умудрялись заблудиться в Дубае, построенном из Lego. Уйти удалось только чудом.

dubaiparksandresorts.com Дубай из Lego

Нам лично больше всего понравился Motiongate — парк с павильонами кинокомпаний DreamWorks Animation, Columbia Pictures, Lionsgate, Studio Central. Здесь аттракционы, магазинчики и кафешки очень реалистично вплели в декорации любимых фильмов и мультиков: "Охотники за привидениями", "Шрек", "Мадагаскар", "Панда Кунг Фу" и других.

Вход в парк Motiongate

Очень приятно было погрузиться в атмосферу Золотого века Голливуда, погладить Беззубика из “Как приручить дракона”, купить с ним футболку и наградить себя за это все почти настоящим "Оскаром" из сувенирной лавки.

Гостей павильона DreamWorks встречает Беззубик из "Как приручить дракона"

Парк Bollywood, как несложно догадаться, посвящен индийским фильмам. И несмотря на то, что здешних супергероев и суперзвезд вы вряд ли узнаете в лицо, однозначно получите удовольствие от красочных шоу и декораций, музыки и танцев, магазинчиков и современных аттракционов.

Парк Bollywood dubaiparksandresorts.com

Хотите промчаться сквозь огонь и воду с индийским супергероем? Пронестись по улицам Дубая на суперкаре, отстреливаясь от злодеев на ходу? Тогда вам в Bollywood.

Вход: от 175 дирхамов в кассе, 157,5 дирхамов, если покупать билет онлайн

Скольки времени уделить: целый день, или даже уикенд

Пляжи

Пляж в Дубае

Как было сказано выше, одна из главных фишек Дубая — возможность совмещать пляжный отдых с активным. И с пляжами в городе будущего все в порядке. Многокилометровое местное побережье покрыто мелким песком, вход в воду Персидского залива пологий, что отлично для отдыха с детьми, а варианты найдутся на любой кошелек.

Пляж в Дубае

Лучшие пляжи расположены в районах Джумейра 1 и 2, Дейра, Дубай Марина и Пальма Джумейра. Диких зон отдыха здесь почти не осталось, но во многие места с отличными условиями вход свободный. Правда, шезлонги и зонтики лучше взять с собой — аренда стоит недешево.

В апреле мы побывали на совсем новеньком бесплатном пляже в прибрежном квартале Ля Мер. Из плюсов здесь — развитая инфраструктура, позволяющая объединять солнечные ванны с активным отдыхом, парковка на 1100 машин, места для зарядки мобильных телефонов, комнаты отдыха, ресторанчики, туалеты и многое другое.

Пляж Ля Мер lamerdubai.ae

Из минусов — сам пляж, то есть песок и вода, выглядят довольно скромно, чем-то напоминает украинские морские курорты, и добираться на пляж без такси, арендованной машины или гостиничного шаттла довольно неудобно.

Пляж Ля Мер lamerdubai.ae

Если хочется очень комфортного семейного отдыха, лучше, наверное, сразу выбрать отель 5* в Дубае на первой линии пляжа. Или ездить в пляжные парки — Джумейра Бич Парк и Джумейра Бич Резидентс. В Джумейра Бич Парк мы отдыхали в прошлый приезд — невероятно красивое место, с белым песком, ухоженными дорожками, неповторимыми видами и цветущими деревьями.

Джумейра Бич Парк

Джумейра Бич Парк

Выбирая городской отель, поинтересуйтесь, на какие пляжи ездит гостиничный шаттл и убедитесь, что она вам подходит.

Вход: бесплатно, либо узнавайте на сайте конкретного пляжа

Сколько времени уделить: сколько душе угодно

Самый простой и быстрый способ запланировать отдых в Дубае – это перейти на сайт нового туристического подразделения авиакомпании Holidays c flydubai. Здесь вы можете самостоятельно сформировать свой индивидуальный туристический пакет, включающий перелет, проживание, экскурсии и множество других дополнительных услуг по конкурентным ценам.

Также совсем недавно flydubai в честь своего 10-летия запустила специальный сайт, где пассажиры могут делиться любимыми воспоминаниями о путешествиях с flydubai и принять участие в розыгрыше 10 пар возвратных билетов в эконом-классе по одному из маршрутов flydubai. Победители будут выбраны 1 августа и уведомлены по электронной почте в течение семи рабочих дней.

Продолжение следует.

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