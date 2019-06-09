Необычные советы, как упаковать багаж перед путешествием

Есть несколько способов, которые помогут сэкономить место в чемодане перед авиаперелетом и не тратить лишние деньги за багаж.

Свои секреты раскрыла эксперт по путешествиям, бренд-менеджер лондонского аэропорта Станстед Лоис Робертсон, сообщает Express.

По ее словам, эффективнее всего позволит избежать перегруза лишними вещами проведение нескольких сборов, - если собирать вещи несколько раз, по ходу дела можно более сознательно подойти к их выбору и отсеять ненужное.

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"Лучшее, что нужно сделать — это собрать вещи, а затем снова собрать вещи. Этот метод побуждает вас пересмотреть ваши первоначальные варианты упаковки и подумать, что вам действительно нужно иметь с собой", - рассказывает она.

Кроме того, нужно упаковывать окончательно багаж вечером накануне. Установлено, что в вещах около 8% места заполнено кислородом, азотом, аргоном и двуокисью углерода, и если дать им на ночь побыть упакованными, лишнее выйдет, из-за чего в чемодан можно будет добавить немного дополнительных вещей.

Касательно способа упаковки вещей многие туристы спорят, как лучше их собирать, - скатывая или складывая.

Однако, опытные путешественники уверены, что лучше комбинировать эти способы, - футболки и рубашки складывать пополам и с рукавами, после чего скатывать. Джинсы же лучше только складывать, но не больше трех раз, и паковать их вертикально, а не горизонтально.

Напомним, ранее опытная путешественница показала, как хитро можно упаковать в один чемодан вещи для четырех человек на неделю.

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