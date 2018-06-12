Не врите и не трогайте голубей: 13 странных законов Австралии

Австралия - мечта любого путешественника. Найдется мало людей, которые не хотели бы увидеть Сиднейскую оперу или розовое озеро Хиллер. Однако туристам в Австралии может прийтись несладко. В стране действует несколько очень странных законов, нарушив которые можно нарваться на штраф.

OBOZREVATEL Travel рассказывает о некоторых из них.

1. Не перевозите больше 50 кг картофеля.

В Западной Австралии вас могут остановить и осмотреть автомобиль, если заподозрят, что вы перевозите картофель. Штраф за такое нарушение - от $2000 до $5000.

2.Не мешайте похоронам.

В Австралии нельзя мешать свадьбам и похоронам. Если вы решите, что "этот брак не должен состояться" и попытаетесь остановить свадебную церемонию, то придется заплатить штраф $10 000. Или вовсе лишиться свободы на два года.

3. Не трогайте голубей.

Если вы решите погладить почтового голубя, то сразу приготовьте $250, так как вам придется заплатить именно такой штраф.

4.Не говорите, что вы работаете, родились или умерли, если это не так.

Нельзя сообщать в интернете, на телевидении, радио или в газете ложную информацию. Нарушение этого закона грозит лишением свободы до шести месяцев.

5.Не привязывайте коз и собак к транспорту.

Если вы не хотите заплатить штраф в размере $800, то лучше вам не привязывать коз и собак к транспортным средствам. Более того, не запрягайте их, так как это тоже запрещено.

6. Не пылесосьте ночью.

Если в полночь вы решили, что ковер в вашей гостинной слишком грязный, не стоит пылесосить его ночью. Но если из-за мыслей о грязном ковре вы не можете уснуть, то можете это сделать, но приготовив $120, чтобы оплатить штраф.

7. Не пытайтесь продать холодильник.

Если объем любого из отсеков холодильника больше 42,5 литра, то с продажей и арендой будет непросто. Единственное исключение - холодильник был привезен в Южную Австралию до 1961 года. Штраф за нарушение этого закона - до $750.

8. Не вызывайте дождь.

Вызывать дождь может только человек, который получил специальное образование. Если у вас его нет, а дождь вызвать хочется, то сразу отложите $1000, или же приготовьтесь к тому, что лишитесь свободы на год.

9.Не гадайте и не колдуйте.

Если вы потомственный колдун или гадалка, то в Австралию лучше не ехать. Там, за колдовство можно заплатить штраф около $800.

10. Не оставляйте свой автомобиль открытым.

Если не хотите заплатить штраф в размере $800, не оставляйте свою машину с не заблокированными дверями.

11.Не материтесь.

Петь непристойные песни и ругаться в общественных местах запрещено. Если вы будете это делать, то придется заплатить штраф в размере $ 10 000 или лишиться свободы на 2 месяца.

12.Не запускайте воздушных змеев.

Если вы решили провести время за играми, сначала придется проверить, не мешают ли они остальным. Если же игра уже началась, то будьте готовы заплатить штраф в $500.

13.Не продавайте ничего пиратам.

Если не хотите попасть в тюрьму на 10 лет, лучше не ведите торговлю с пиратами. Несмотря на то, что этот закон был утвержден в 1958 году, он до сих пор действует.

Как сообщал OBOZREVATEL названы страны, в которые нельзя провозить секс-игрушки.