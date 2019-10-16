Не в туалете: стюардесса назвала новое любимое место для секса в самолете

Стюардесса Хизер Пул, написавшая книгу о работе в авиакомпании, рассказала о предпочтениях занимающихся сексом в самолете пассажиров.

Об этом пишет Express. По словам бортпроводницы, в последнее время она стала замечать, что люди перестали пользоваться туалетом, чтобы уединиться. "Я обратила внимание на то, что все больше и больше людей не идут в уборную, предпочитая заниматься сексом прямо на своих местах", — пояснила Пул.

Секс в самолете Express

Она добавила, что в таких случаях пассажиры прикрываются пледом и начинают покачиваться из стороны в сторону, поэтому всем совершенно очевидно, чем они занимаются. Чтобы бороться с этим, некоторые стюардессы начинают ходить по проходу с фонариком или становятся неподалеку от пары и громко кашляют.

Пул отметила, что действия пассажиров на борту лайнера противоречат правилам безопасности, но не являются незаконными. "Однако незаконным считается невыполнение указаний бортпроводников. Поэтому, если стюардесса попросит вас прекратить, вам немедленно придется остановиться", — заключила Пул.

Как сообщал OBOZREVATEL, стюардесса рассказала, как забавно спугнула занимающуюся сексом парочку в самолете.

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